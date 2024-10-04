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▲新北市金山區今（4）日中午開始下起暴雨，雨水夾雜泥土成為滾滾黃流淹沒路面。（圖／翻攝畫面）

山陀兒颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，不過其外圍環流仍在部分地區帶來驚人雨勢，新北市金山區今（4）日中午開始下起暴雨，雨水夾雜泥土成為滾滾黃流，幾乎將路旁的民宅寺廟全部淹沒，景象十分驚人。從民眾拍下的影片畫面可見，路面淹水高度驚人，原本的道路幾乎成為激流，滾滾黃流快淹沒路旁的民宅寺廟，花盆也隨之漂浮黃流中，還有民眾汽車因此受困。中央氣象署4日下午4時15分，針對6縣市發布豪大雨特報，其中新北市（北海岸）、台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，經濟部水利署也發布淹水警戒，新北市萬里區、金山區為一級淹水警戒、三芝區、淡水區為二級淹水警戒。新北市金山區災情慘重，許多民眾都驚呼從未見過這麼嚴重的淹水，當地區公所表示，已請民眾就地避難，往高處移動，待強降雨過後請國軍或消防人員協助進行撤離。此外，目前已將淹水道路拉起封鎖線，避免人車誤入，呼籲民眾注意安全。