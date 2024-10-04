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北檢偵辦京華城案，認為鼎越開發公司就前台北市長柯文哲等人涉違法圖利行為，而獲有容積獎勵率20%的不法利益新台幣111億餘元，今（4）日向法院聲請扣押京華城土地，已獲法院裁定准予扣押。北市政府晚間表示，尊重北檢，也尊重法院裁定；市府收到並仔細研讀法院裁定書後，會做相應處置。北檢下午發布新聞稿指出，本署檢察官偵辦柯文哲被告等涉犯貪污治罪條例一案，針對第三人鼎越公司就柯姓、彭姓、沈姓等被告共同違法圖利行為而獲有建築容積奬勵率20%之不法利益，屬犯罪所得應予沒收，經估算該不法利益達新台幣111億7023萬6000元，業由承辦檢察官向法院聲請扣押鼎越公司所有坐落臺北市松山區西松段三小段ＯＯＯ地號土地（即本案系爭土地），俾保全日後追徵，並已獲法院裁定准予扣押。台北市政府發言人殷瑋晚間表示，尊重北檢，也尊重法院裁定；市府收到並仔細研讀法院裁定書後，會做相應處置。對此，民眾黨回應表示，北檢對柯文哲進行司法追殺，各種羅織入罪、押人取供，配合特定媒體放話的行徑，至今已近一個月，如今卻僅以都委會依法合議通過的20％容積獎勵，強扣柯主席「圖利」百億的大帽子，本黨實在無法苟同。民眾黨表示，京華城案係依照《都市計畫法》24條自提申請，台北市政府依法受理，時任台北市長柯文哲依照程序送交都委會研議，並從未介入審議過程，都委會按照共識決給予20%容積獎勵，一切皆依法辦理。民眾黨批評，自北檢偵辦京華城案以來，配合名嘴、側翼、綠媒及特定議員進行偵辦，容積獎勵係都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20％就認定柯主席「圖利」？遑論從頭到尾柯主席都並未介入？「北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沈淪，本黨予以最嚴厲譴責。」