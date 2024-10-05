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（中央社馬尼拉4日綜合外電報導）菲律賓今天譴責中國在南海涉嫌攻擊越南漁民的行徑，馬尼拉與北京目前在具有爭議的南海水域也陷入激烈對抗，進而引發武裝衝突疑慮。法新社報導，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）發布聲明說：「我們強烈譴責中國海事當局2024年9月29日在南海西沙群島（Paracel Islands）附近水域對越南漁民採取的暴力和非法行徑。」安約形容這個「不正當的攻擊」是「令人擔憂的行徑，在國際關係中毫無立足之地」。越南當局已指控「中國執法單位」上月29日在西沙群島外海用鐵棍毆打這10名漁民，並且洗劫他們價值數以千計美元的漁獲及設備。中國外交部發言人坦承西沙群島確實發生一起事件，但對越南的說詞提出質疑。中國和越南均聲稱擁有西沙群島的主權，但菲律賓沒有。菲律賓外交部今天也發表聲明說，已知悉這起「嚴重的事件」。聲明指出：「菲律賓一貫譴責在南海使用武力、侵擾及恫嚇等行徑，各方有必要保持自我克制。」聲明強調：「確保船舶及船員的海上安全是第一要務，特別是漁民。」（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1131004