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▲楊繡惠在節目中逗趣地拿著咖啡鐵罐性感貼臉，嘗試還原當年紅極一時的小虎咖啡廣告。（圖／民視 提供）

▲幾人非常專注於學習咖啡拉花，其中楊繡惠（右2）更表示要挑戰縣長張麗善。（圖／民視 提供）

由阿翔、籃籃、楊繡惠一同主持的綜藝節目《綜藝新時代》，日前前往雲林古坑，尋找咖啡職人，而當楊繡惠問起咖啡的命名來源，職人表示咖啡大多是以地區來命名，沒想到籃籃立馬自稱「新莊林依晨」，讓楊繡惠也自稱是「三重楊丞琳」，瞬間逗笑全場。由於先前楊繡惠與徐乃麟爆出「妳最賤」風波，當時籃籃還曾暖心安慰楊繡惠，如今聽見她自稱「三重楊丞琳」，讓善良的籃籃也挺不下去，直呼：「這說不過去啦！」節目日前來到了雲林古坑，尋找那些隱藏在咖啡樹間的咖啡職人。一開場阿翔、籃籃、楊繡惠和鄭楠鐘一同帶來了一段令人懷念的復古咖啡廣告，瞬間掀起一波回憶殺，搭配陽春又走音的廣告歌曲，楊繡惠拿著咖啡鐵罐性感貼臉，神還原當年紅極一時的小虎咖啡廣告，超爆笑開場逗趣連連。後續達人還拿出香氣四溢的果皮茶讓大家品嚐，讓大家喝了瘋狂稱讚，達人更拿出玻璃瓶要教大家「打咖啡」，正當大家滿臉疑惑，職人解釋用玻璃瓶用滾動的方式輾壓咖啡果實去皮，沒想到無厘頭的籃籃不僅提問：「可以用玻璃瓶『打咖啡』？」更在下一秒直接用玻璃瓶打咖啡果實，讓達人驚呼失聲：「不可以這樣打咖啡豆！」可見職人們對咖啡豆的愛護可見一斑，也讓觀眾看到咖啡農的執著與認真。除此之外，幾人還要將咖啡豆曝曬，卻在這時天公不作美，突如其來的降雨讓大家手忙腳亂，收完咖啡豆後，雨卻又神奇地停了，這場「雨中咖啡」也讓大家體會到農夫看天吃飯的辛苦。後續咖啡王子戴圳明登場，更帶來自己的「學生」，沒想到竟是縣長張麗善，讓全場驚呼連連，楊繡惠與縣長更是現場比試了咖啡拉花比賽，讓氣氛嗨到最高點。