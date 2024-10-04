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▲讀賣巨人王牌菅野智之守住失分危機。（圖／記者葉政勳攝）

菅野智之要挑戰美國職棒大聯盟（MLB)了！根據美國媒體《ESPN》大聯盟記者Jeff Passan透露，菅野智之在本季表現回春，拿下15勝3敗，防禦率1.67，共投156.2局，送出111次三振。菅野生涯在日本職棒曾拿過2座澤村賞與2次的央聯MVP，而他不出去挑戰大聯盟也有原因，目的就是要幫巨人隊奪冠。菅野智之曾在2020年球季外，首度提出入札申請，當時大聯盟至少有6隊對他有興趣，最後菅野雖然親自赴美與大聯盟球團接觸，但傳出因為價碼與自己的預期有落差，最終選擇重返日本職棒，並獲得約4年4000萬美元的年薪，當時為日職史上最高薪。有趣的是，菅野智之當時的經紀人就是大名鼎鼎的Joel Wolfe，他也是山本由伸的經紀人，當時傳出，總共有6支大聯盟球隊都提出合約，Wolfe則說：「從4年約到3年約、2年約都有，但是，都沒有達到菅野期望的水準。他在簽約期限截止的最後2分鐘才決定要續留日本，這是不遺憾的選擇。」