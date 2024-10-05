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美東碼頭罷工第3天，國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（USMX）發表聯合聲明，雙方在薪酬上達成暫時協議，同意將原有主合約展延到明年1月15日，消息一出，歐洲航運公司股價下跌，包含總部設於丹麥的知名運輸業者馬士基（Moller-Maersk）。不過有分析提醒，這只是暫時協議，後續雙方關於港口自動化的問題，能否喬攏才是關鍵。根據美國財經媒體《CNBC》報導，由於美東碼頭長期罷工，將有助於歐洲航運在全球供應鏈需求中，取得更大份額，因此當ILA與USMX達成協議的消息傳出後，週五多家歐洲航運公司的股價都受壓，其中馬士基挫跌逾5%，德國赫伯羅特（Hapag-Lloyd）更是重挫近16%。不只是歐洲，報導指出，亞洲航運公司，如日本郵船、川崎汽船、韓國的汎洋（Pan Ocean）、台灣的陽明海運等，週五股價也都出現跌勢。分析也提到，雖然ILA與USMX達成協議，但關於港口自動化的關鍵問題，還需要在1月15日的最後期限前解決，否則屆時不排除還會有新一波罷工行動。目前看來，要在百日內解決這項大爭議的困難重重。ILA執行副總裁達吉特（Dennis Daggett）先前曾怒批，自動化是跟「癌症」一樣的存在，認為不應該讓機器接管人類的工作，聲稱洛杉磯港的全自動碼頭就摧毀了800個工人的飯碗，從而影響對許多家庭醫療、退休金和年金的支持。然而，關於港口該不該自動化的爭議，各方解讀都不同，加州大學柏克萊分校公共政策教授納赫特（Michael Nacht）和ContainerTrac 創始人亨利（Larry Henry）進行的聯合研究就顯示，自動化碼頭的產出效率更高，實際上還增加了就業機會。