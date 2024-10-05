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立法院長韓國瑜日前喊話，希望國民黨用愛與包容監督民進黨政府，還出手邀朝野吃和解飯，盼化解總預算僵局。不過對於朝野和解，資深媒體人陳揮文與前立委高嘉瑜在政論節目《新聞大白話》互嗆，陳揮文更直言，「四年前妳高嘉瑜是立委，妳為什麼不溝通？」高嘉瑜說，立委對總預算的處理，可以在委員會中討論，但不是包裹式退回，如果藍白靠多數，就要封殺總預算，受到傷害的還是一般民眾。陳揮文質疑，民進黨過去8年就是這樣，不跟在野黨溝通。高嘉瑜回答，「如果過去是有問題的，現在當然不能重蹈覆徹」。陳揮文質疑，「妳是在說（前總統）蔡英文那8年有問題嗎？」高嘉瑜說她是說「如果」。陳揮文再嗆，「那四年前妳是立委，妳為什麼不溝通？」高說，「我們都一直很願意溝通。」陳揮文直接噴，「妳屁啦，妳現在就想溝通了，妳們以前完全執政有跟國民黨溝通嗎？」