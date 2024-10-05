美國9月非農就業數據顯示，就業人數激增25萬4000人，遠超出預期的15萬人以及8月的15.9萬人，顯示美國就業市場強勁，加上美東碼頭罷工因國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（USMX）達成協議而喊停，激勵美股主要指數週五全線上漲。有外媒形容，這2件事幫助了美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的選情，堪稱她的「10月驚奇」。
根據美國《國會山報》報導，碼頭大規模罷工對經濟的威脅不容小覷，也是拜登-賀錦麗政府近期面臨的幾項重要挑戰中，最具威脅的一項，不排除會帶來龐大的通膨風險，與新冠大流行期間，供應鏈瓶頸造成的通膨相似，因此拜登政府向ILA和USMX都施加了巨大壓力，要求它們參與談判，並促使雙方達成臨時協議，結束罷工。
除了碼頭罷工喊停，週五公布的非農就業報告，也為民主黨帶來了提振，與此同時，美國的通膨率也正逐步接近聯準會2%的目標，相較於2022年6月峰值的9.1% ，現已大幅放緩至8月的2.5%。
美國現任總統拜登（Joe Biden），當地時間週五罕見出現在白宮新聞發布室，宣傳最新的就業數據和罷工協議 ，聲稱這些都是對美國經濟大好的消息；而經濟也是共和黨總統候選人川普（Donald Trump），最常用來抨擊拜登政府失敗的其中一個利器。
報導引述耶魯大學預算實驗室經濟主任、經濟學家泰德斯基（Ernie Tedeschi）的看法，認為雖然賀錦麗身為現任副總統，並不能真的算是在競選連任，但她畢竟是現任政府的重要一員，因此人們也會根據當前的經濟狀況來評判她，任何有利於經濟的因素，都可能對她有幫助，無論公不公平。
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除了碼頭罷工喊停，週五公布的非農就業報告，也為民主黨帶來了提振，與此同時，美國的通膨率也正逐步接近聯準會2%的目標，相較於2022年6月峰值的9.1% ，現已大幅放緩至8月的2.5%。
美國現任總統拜登（Joe Biden），當地時間週五罕見出現在白宮新聞發布室，宣傳最新的就業數據和罷工協議 ，聲稱這些都是對美國經濟大好的消息；而經濟也是共和黨總統候選人川普（Donald Trump），最常用來抨擊拜登政府失敗的其中一個利器。
報導引述耶魯大學預算實驗室經濟主任、經濟學家泰德斯基（Ernie Tedeschi）的看法，認為雖然賀錦麗身為現任副總統，並不能真的算是在競選連任，但她畢竟是現任政府的重要一員，因此人們也會根據當前的經濟狀況來評判她，任何有利於經濟的因素，都可能對她有幫助，無論公不公平。
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