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金州勇士今年夏天進行大改組，3名重要的鋒線戰力加盟，三分射手Buddy Hield就是其中一人。近期勇士在夏威夷進行訓練營，Hield在被問到出手姿勢似乎略有微調時，對此做出回應，他表示自己過去的投籃沒有不好，但是看到Stephen Curry的出手姿勢後，認為自己還有進步空間。Buddy Hield今夏和勇士簽下4年合約，保障金額為2100萬美元，他必須要補上Klay Thompson離隊後的火力空缺。在季前訓練營期間，有媒體注意到他三分出手姿勢有所改變，也針對此事對他做出提問。Hield生涯場均出手7.6次三分，能命中3球，命中率高達4成，他生涯已經命中1924記三分球，總共有6季投進超過200顆三分球，產量和效率都相當穩定。談到自己改姿勢的原因，Hield說自己之前的投籃沒什麼問題，這次調整姿勢只是因為想和Curry一樣將出手弧度增加，讓球進得更漂亮。他說：「隨著年紀增長，你會想要精益求精，我生涯的三分球命中率確實不錯，但是看了Curry的投籃訓練後，發現還是有很多的進步空間。」Hield新賽季預計會從板凳出發，De'Anthony Melton被看法能和Curry同場先發，他過去在曼菲斯灰熊時期的表現就很出色，一、二號都能兼任，防守也好。勇士隨隊記者Marcus Thompson II認為如過他的三分球命終能保持在4成左右，不太可能替補。