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▲季節三品「蟹肉真丈、奶油起士燻鮭卷、白酒無花果」中的蟹肉真丈，是以松葉蟹蟹鉗裹上特製海鮮漿製成。（圖／欣葉集團提供）

▲新菜色還包含日式鴨肉涮涮鍋，用料澎湃。（圖／欣葉集團提供）

▲「欣葉日本料理」今秋以「暢遊日本東北滋味」為主題。（圖／欣葉集團提供）

▲JR東日本大飯店台北「HAYASE鐵板燒」推出特選午餐套餐，內容除了日本和牛、伊勢龍蝦外，以當季旬魚及日本東北的特色醬料進行搭配，餐價2,480元+10%。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

秋季到來，品嚐秋旬料理，到日式餐廳更能直接感受。欣葉集團旗下三家餐飲品牌都推新菜色。標榜正統和食Buffet「NAGOMI」，此次依旬味推出28款秋季限定菜色，菜色包含假日限定的法式小羔羊，以及松葉蟹蟹鉗做成的蟹肉真丈與鰻魚彩椒凍等。「欣葉日本料理」則以「暢遊日本東北滋味」為主題，巧妙運用仙台、秋田、青森等東北地區的鄉土料理概念，演繹多款極具特色的和風料理。同時，「欣葉SHABU SHABU」也打造「鱈場蟹海鮮雙人鍋肴」。另外，JR東日本大飯店台北 HAYASE日本料理鐵板燒，也有秋季新菜。NAGOMI傳承著日本和食的文化精神，依照四季轉換變化菜色，將自然之美與當令食材融入精緻又可口的料理之中，因應秋季到來，NAGOMI一口氣推出28項應景料理。像是料理長特製季節三品「蟹肉真丈、奶油起士燻鮭卷、白酒無花果」，是以會席料理中的「八寸」為概念所設計，集結山珍與海味，有以松葉蟹蟹鉗裹上特製海鮮漿，製成細緻鮮甜的松葉蟹真丈，以及和洋風格、氣味芬芳的奶油起士燻鮭卷；「鰻魚彩椒凍」特選秋天油脂豐厚的白鰻，經蒲燒烹調再搭配湯底添加北海道乾干貝柱製成的土佐醋凍。此外，特別於假日餐期首度推出以現點現切型態呈現的「法式小羔羊」，特選6個月大的小羔羊，精修取出肋脊部位，以迷迭香、百里香等香料醃製入味後，再高溫爐烤至外皮酥脆、內裡鮮嫩多汁。其他包含「蟬衣軟殼蟹」、「日式鴨肉涮涮鍋」、「北海道白醬秋鮭」、「焗烤牡蠣」、「秋鮭柚庵燒炊飯」、「柚香大根豚肉煮」等。還有甜點「栗子地瓜羊羹」、「秋柿起士餅」、「焦糖無花果馬士卡彭奶酪」等，幾乎每道都不容錯過。至於「欣葉日本料理」今秋則以「暢遊日本東北滋味」為主題，以日本東北地區的飲食文化、料理為基礎，透過料理長精湛廚藝重新演繹，在台呈現十餘款道地又具現代感的秋季應景料理。好比東北地區的仙台，最著名菜色即是烤牛舌，還有現煎的「和牛漢堡排」，取和牛的細緻與美國牛的肉感依黃金比例調和，帶來豐富肉汁。還安排「男鹿石燒鍋」作為展演料理。源自秋田男鹿半島，最初是漁夫將新鮮捕獲的海鮮、海藻、水放入鍋內，再置入加熱到通紅的生石（火山岩），藉由石頭的炙熱高溫將食材煮熟，料理長本次以味噌、酒粕作為湯底調味，搭配上鮮美海產，再以能為身體補充鐵質的「鐵玉子」替代石頭。欣葉日本料理本季在假日餐期推出秋天當令的螃蟹，包含「旨煮旬冷蟹」、「松葉蟹鉗占卷」、「味噌蟹膏玉子豆腐」等多道精彩料理。至於「欣葉SHABU SHABU」，則是推出「鱈場蟹海鮮雙人鍋肴」，是融合鱈場蟹、美國極黑牛小排交疊的海陸盛宴。JR東日本大飯店台北「HAYASE鐵板燒」也有秋季新菜單，推出特選午餐套餐，內容除了日本和牛、伊勢龍蝦外，以當季旬魚及日本東北的特色醬料進行搭配，套餐提供五款主菜任選，餐價2,480元+10%。其中的「魚介料理」，選用的目拔魚是日本極高級的深海魚，生長在深海200m~1000m活動非常難捕獲，在鐵板煎台上嫩煎，油脂飽滿魚肉口感Q彈細緻。至於「伊勢龍蝦」，是將龍蝦本身的甘甜和青森產的黑大蒜醬濃厚美味連成一氣。而此次特選套餐還有五項主菜可選，包括「日本產和牛沙朗」、「日本產骰子和牛」、「松阪豚醤油麴燒」、「松露風味雞腿肉」，還有以利尻昆布包覆悶熟後，品嘗時更加鮮甜的「活鮑魚佐海膽醬」，道道精彩可期。