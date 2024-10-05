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▲太陽（右）今年舉行個人演唱會，把到場力挺的隊友G-Dragon（中）、大聲（左）拉上台合唱，讓台下歌迷暴動。（圖／__youngbae__IG）

南韓天團BIGBANG自從成員勝利、T.O.P相繼退出後，目前團員只剩G-Dragon、太陽、大聲3人。今年太陽舉行個人巡迴演唱會時，大聲、G-Dragon到場力挺，3人也難得合體一起高歌，雖然是非正式的演出，但仍讓歌迷看紅眼眶。現在更有消息傳出，即將在11月舉辦的南韓娛樂圈年度盛事「MAMA AWARDS」打算邀請BIGBANG前來表演，若是這次邀約成功，將成為繼2015年後，BIGBANG睽違9年首度合體登上頒獎典禮舞台。「MAMA AWARDS」全稱為「Mnet Asian Music Awards（Mnet亞洲音樂大獎）」，是韓國極具指標性的頒獎典禮，今年MAMA將在11月21日至23日舉行，第一天頒獎地點在美國洛杉磯，後面兩天則移師到日本大阪，規模超級盛大。現在更有消息指出，MAMA主辦單位將邀請BIGBANG登台表演。根據韓國媒體《News1》報導，BIGBANG已經在準備MAMA舞台的3人表演，被問及此事，主辦方Mnet今日態度低調回應：「關於2024 MAMA AWARDS的表演藝人名單，目前還沒有確定」，未直接否認關於BIGBANG出演的消息，讓粉絲認為爆料可信度頗高。如果這次BIGBANG成功登台，也將成為睽違9年時間的第一次頒獎典禮表演。事實上，BIGBANG在2022年4月推出最後一首單曲《春夏秋冬（Still Life）》後，就再無作品推出，當年復出同時，由於成員T.O.P合約到期，選擇離開YG娛樂，他也低調宣布退團，讓粉絲相當不捨，BIGBANG也自此從全盛時期的5人組合，到現在只剩3名團員。