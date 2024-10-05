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▲曾國城不只一次向短今說過她長的像高勝美，還誇對方連講話方式也很像，讓好奇的短今忍不住發文。（圖／sammie_923 Threads）

▲ 還有粉絲認為甜美元氣的短今（左）長得更像香港歌手周慧敏（右）。（圖／sammie_923、vivianchowwaiman IG）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），長相清純身材火辣、性格也和善親切，一直是啦啦隊中的人氣成員。近來「紅出圈」的短今也時常登上綜藝節目作客，熱愛與粉絲互動的她昨（4）日分享了錄影花絮，表示自己被節目主持人曾國城二度點名長得像「金曲歌后」高勝美，她還特意上傳超正自拍影片與高勝美年輕時的照片做對比，意外掀起廣大粉絲的討論。時常在社群平台Threads上分享日常趣事的短今，昨日PO文寫下自己在錄製節目時，被曾國城「認證」自己長得像高勝美，不過沒想到這並不是對方第一次誇兩人相像，短今也疑惑回應：「城哥你上次也這樣說」，曾國城則堅定表示兩人是真的很像，就連講話方式也很像，讓好奇的短今忍不住發文，曬出自拍影片詢問粉絲意見。照片PO出後立刻吸引大批粉絲留言，有少部分人認同曾國城：「真的蠻像的」、「回城哥沒錯，是高勝美的妹妹，高又美」、「五官跟聲調很像」，也有粉絲認為，甜美元氣的短今長得更像香港歌手周慧敏，同樣都是一代美人。不過，更多人持反對意見，紛紛在留言區傳達愛意，表示：「短今最美了，最像短今」、「短今比較漂亮甜美還帶很可愛的樣子」、「我們兄弟還是最愛短今」，多數人認為短今並不像任何人，她與高勝美兩人都有屬於自己獨特的魅力與特色，不太適合放一起比較，也有幽默的粉絲打趣短今喊話：「高勝美才不會說屁咧！」