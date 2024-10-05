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▲昨日下午北海岸地區下起超大豪雨，新北市金山區、萬里區、石門區及三芝區等地，接連傳出積、淹水災情，其中又以金山區最為嚴重。（圖／翻攝自臉書「小蔡醫師健康樂活事務所」）

昨（4）日下午北海岸地區下起超大豪雨，新北市金山區、萬里區、石門區及芝山區等地，接連傳出積、淹水災情，其中又以金山區最為嚴重。而台大醫院金山分院院長蔡兆勳就在臉書上分享，有醫院同仁因不忍白班同事連續上班24小時，竟搭乘橡皮艇到醫院值班，不畏風雨跋涉的身影，也引來許多網友感動淚謝：「謝謝你們撐起金山醫療。」台大醫院金山分院院長蔡兆勳在臉書發文，表示昨日豪雨導致金山對外的三條道路都嚴重淹水，金山猶如一座孤島，醫院內也有門診及血液透析的病友受困，無法順利回家，醫院啟動緊急應變措施，除了給予病友安置照顧並提供必要物資與關心，等到水消退也護送病友們回家休息。令人感動的是，台大醫院金山分院的醫護，多數是由外地到金山服務，仍舊選擇搭橡皮艇到醫院值班，蔡兆勳和醫院同事膽戰心驚，擔心萬一上班途中出現狀況，但是又不忍心讓白班同事連續上班24小時，堅持冒雨勇敢前行。蔡兆勳也PO出同仁辛苦搭乘橡皮艇跋涉積水地區的畫面，需要先搭乘橡皮艇遠離淹水區，再由醫院同仁接駁回到醫院值班，「平常或許認為沒什麼，在這非常時刻才能顯示出可貴」，滿滿的同事愛與團隊精神，讓蔡兆勳相當感動。畫面曝光後，也引來大批網友按讚，紛紛留言感謝醫護人員的辛苦付出，「涉水逆風前行，希望大家都能給醫護人員支持及鼓勵」、「謝謝金山分院盡責的同仁」、「大惡起則大善來！謝謝院長及所有同仁無私的奉獻」。