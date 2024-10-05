「十月怪颱」山陀兒對台灣的威脅宣告落幕！新北市金山區、萬里區等致命性暴雨終於停了。氣象專家指出，今（5）台灣天氣相對單純很多，東北部及恆春半島地區會有局部短暫陣雨機會，穩定的天氣會持續到周日，不過，下周五至周末，遠方的熱帶洋面可能還會有熱帶系統發展，對台灣影響機率曝光。
天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學指出，今天受北方大陸冷高壓東移出海後所帶來的迴流偏東風影響，東北部及恆春半島地區會有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、南部地區可能有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨或雷雨，仍然要留意有瞬間較大雨勢機會。
氣溫方面各地相較前幾天都會回溫一些，白天高溫普遍可達30到33度，早晚低溫大約24到25度，已經是早晚溫差比較大的季節，提醒大家早出晚歸留意氣溫變化。
下周又要變天了 北部、東半部下雨
歐宗學指出，類似的天氣可望持續到周日，下周一（7）開始再度有變化出現。隨著新一波東北季風南下，迎風面地區又會容易有降雨發生，北部、東半部地區轉多雲或陰並有局部短暫陣雨，中南部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨，仍要留意有瞬間較大雨勢發生，類似的天氣型態可能一直延續到國慶日。
氣溫方面，各地早晚低溫變化不大一樣、維持在24-25度左右，白天高溫會有明顯的南北差異，北部高溫降至28-30度，中南部還是可以達到32-33度，且陽光相對比較明顯，感受上會比較熱一些。
歐宗學表示，下周五到周末期間東北季風有減弱趨勢，東北部、東半部至恆春半島等迎風面地區雲量偏多並有局部短暫陣雨機會，西半部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨。在遠方的熱帶洋面可能還會有熱帶系統發展，不過目前的預報沒有接近臺灣的機會。
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氣溫方面各地相較前幾天都會回溫一些，白天高溫普遍可達30到33度，早晚低溫大約24到25度，已經是早晚溫差比較大的季節，提醒大家早出晚歸留意氣溫變化。
下周又要變天了 北部、東半部下雨
歐宗學指出，類似的天氣可望持續到周日，下周一（7）開始再度有變化出現。隨著新一波東北季風南下，迎風面地區又會容易有降雨發生，北部、東半部地區轉多雲或陰並有局部短暫陣雨，中南部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨，仍要留意有瞬間較大雨勢發生，類似的天氣型態可能一直延續到國慶日。
氣溫方面，各地早晚低溫變化不大一樣、維持在24-25度左右，白天高溫會有明顯的南北差異，北部高溫降至28-30度，中南部還是可以達到32-33度，且陽光相對比較明顯，感受上會比較熱一些。
歐宗學表示，下周五到周末期間東北季風有減弱趨勢，東北部、東半部至恆春半島等迎風面地區雲量偏多並有局部短暫陣雨機會，西半部地區則是晴到多雲午後有局部短暫雷陣雨。在遠方的熱帶洋面可能還會有熱帶系統發展，不過目前的預報沒有接近臺灣的機會。