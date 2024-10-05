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泰國那空帕農府（Nakhon Phanom）1名68歲的重病婦女Nang Kian，本月1日被斷電當天去世，家屬將責任歸咎於當地電力局（PEA），堅稱電力局是因死者欠繳1154泰銖（約台幣1120元）的電費而斷她電，導致死者的氧氣機無法運行。事件驚動泰國內政部，已下令電力局提交詳細報告、釐清真相。綜合《曼谷郵報》等外媒報導，Nang Kian自從10年前丈夫過世後，就一直獨居，姊姊和外甥女有時會去家裡照看她。近期因健康惡化，Nang Kian開始必須全天候依賴氧氣機和吸痰機。然而，當地電力局的供電承包商，本月1日一早就以欠繳電費為由，切斷Nang Kian家的電源。儘管家屬在當天就趕緊湊錢，補繳逾期電費，承包商也恢復供電，但Nang Kian卻在同一天晚上去世，家屬認為是停電導致她病情惡化，最終死亡。報導指出，死者的外甥女曾懇求不要斷電，平時Nang Kian家的電費也很少超出政府補助範圍，是因為最近開始必須持續使用醫療設備，導致電費高漲，難以負荷，會盡快繳錢，但當下承包商仍堅持先斷電再說。事後電力局發文稱，必須依賴醫療設備維生的病人，在經過特別登記後，能獲得安全的電力供應，除非逾期付款超過3個月，但當地卻沒有Nang Kian登記的紀錄；還說由於Nang Kian並非因停電死亡，因此無法獲得電力局的賠償，但仍會嘗試制定補償方案，已向家屬捐贈約1萬泰銖，也將支付葬禮的費用。Nang Kian的姊姊對此非常不滿，直言承包商完全不理會Nang Kian對於電力的迫切需求，是在草菅人命：「如果沒有親身經歷，外人可能無法理解事情的嚴重性。我希望電力局能對此作出解釋並承擔責任，因為我相信，斷電是導致我姐姐去世的直接原因。」