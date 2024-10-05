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為慶祝中華民國國慶，國慶籌備委員會每年都會舉辦系列慶祝活動，而國慶晚會今（5）晚在大巨蛋打頭陣，更邀請歌手江蕙復出開唱，造成一票難求。這次舉辦的國慶系列活動，是首度由立法院長、國慶籌備委員會主任委員韓國瑜主導，備受矚目，不過依照往例，都會邀請朝野政黨出席相關活動，卻傳出除了邀請藍綠白外，小黨包含時代力量、台灣基進、親民黨都未收到邀請。第11屆立法院今年2月選出韓國瑜擔任立法院長，爭取連任的立法院前院長游錫堃失利後，便辭去民進黨不分區立委席次。擔任立法院長的韓國瑜，除了主持議事、朝野協商外，也兼任國慶籌備委員會主任委員、台灣民主基金會董事長。雙十節將至，國慶籌備委員會按照慣例舉辦一系列慶祝活動，包含國慶晚會、國慶大典、煙火晚會等，而這也是韓國瑜首次主持系列活動，也因此活動規劃、主視覺、國慶小物等，都受到外界高度討論。惟據了解，過去在立法院有席次的時代力量、台灣基進，都曾受邀出席國慶系列活動，親民黨雖未獲席次，主席宋楚瑜仍受邀出席去年國慶大典；而這次時力在立院席次全軍覆沒，依舊有受邀出席今年總統就職典禮，卻未收到國慶系列活動邀請，包含台灣基進、親民黨亦是如此。對此，時代力量黨主席王婉諭證實，目前沒有收到相關邀請，並強調相信國慶日應是不分黨派一同參與，但尊重主辦單位決定。台灣基進黨主席王興煥受訪時則說，往年中華民國的國慶典禮、晚會皆有收到邀請，但因台灣基進不認同中華民國是國家，因此不會出席中華民國國慶，不過，今年確實沒有收到邀請，過往是有收到的。對於拒絕出席國慶理由，王興煥表示，台灣基進不認為10月10日是台灣的國慶，而是中華民國的國慶，中華民國在台灣舉辦國慶，是在台灣民主傷口上歡慶，是殖民暴力、二次傷害，基進不認同。王興煥強調，台灣基進一定不會參加中華民國國慶，往年在10月10日當天也會召開記者會，訴說不該認同中華民國，「這次沒有邀請是剛好，韓國瑜認同中華民國，我們不認同，那就各自安好！」