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▲有網友公審消防人員中午時段出來買便當，引來千名網友反轟，甚至認為原PO在刻意反串。（圖／翻攝自臉書社團「匿名公社」）

山陀兒颱風本週襲台，全台警消都出動救災，辛苦執勤的身影令人敬佩。沒想到，竟有一名網友發文，公審中午外出排隊購買便當的消防人員，怒轟對方不到12點午休就制服出來買便當，貼文引起千名網友公憤，紛紛留言反嗆「消防員不是人？還沒12點不能出來買吃的嗎？」更釣出一名現職消防人員感嘆：「我們也是人，也是媽生的。」一名網友近日在臉書社團「匿名公社」中發文，並曬出一名消防人員在排隊購買便當的照片，只見他寫下：「消防人員可以在還沒12:00午休就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話！」並附上一個憤怒表情，貌似相當不滿。貼文一出，超過千名網友前來留言，眾人紛紛力挺消防人員，甚至認為原PO在刻意反串，「消防員不是人？還沒12點不能出來買吃的嗎？」、「買個便當也要公審」、「消防員的執勤時間是隨時待命的，又不是固定休息，尊重辛苦的職業好嗎」、「如果我是老闆，我會優先處理消防同仁的15個便當」。還有一名現職消防人員現身，透露自己的工作需要24小時待命，雖然有2小時休息時間，但還是需要同仁輪流排休，因此有空的人就會趕快出門買飯，才能讓同事有辦法輪流吃飯，況且照片中的同仁也並非穿著制服，希望原PO能先去了解消防人員的執勤制度，再決定是否要發文公審，「我們也是人，也是媽生的。」