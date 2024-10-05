我是廣告 請繼續往下閱讀

上（9）月憲法法庭針對死刑釋憲案做出「有條件合憲」，但須限縮適用範圍判決，引發軒然大波。近日出現釋憲後首件逆轉逃死定讞案。男子劉志明2014年持鐵鎚性侵殺害素昧平生到陳姓退休女教師，法庭5度依強盜殺人罪判處死刑，但更四審改判無期徒刑後，昨日最高法院駁回上訴，全案定讞。針對2014年犯嫌劉志明性侵殺害女教師，數度判死卻逆轉無期徒刑定讞，民眾黨立院黨團今（5）日表示，「無期徒刑」作為死刑替代刑罰手段，實質上早已形同虛設，已提案修法「終身監禁不得假釋」。民眾黨表示，在台灣作為死刑替代刑罰手段之「無期徒刑」，實質上早已形同虛設。民眾黨團統計自2003年至2022年，無期徒刑受刑人假釋出獄人數為657人，在監執行時間平均只有17.9年，使許多人民對司法感到不信任甚至深沉絕望。民眾黨指出，憲法法庭更在2024年9月20日作成113年憲判字第8號判決，以「犯罪情節屬最嚴重」、「最嚴密之正當法律程序要求」等模糊的法律要件，大幅限縮法院依法宣告死刑之可能。民眾黨指出，民眾黨立院黨團已於昨日提案修正刑法部分條文，賦予法院於宣告無期徒刑時，得參採外國「終身監禁不得假釋」（LIFE SENTENCE WITHOUT PAROLE）立法例，「宣告無期徒刑不得假釋」，不放任台灣司法對於犯罪懲治、處遇徒具形式，不使社會正義淪為空話。