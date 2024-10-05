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▲台灣老街區今年前7月人潮統計中，拿下冠軍的是位於彰化的「鹿港老街」，穿梭在巷弄中的古蹟風情，吸引破千萬遊客朝聖。（圖/彰化旅遊資訊網）

▲鹿港老街今年首度被列入觀光署統計就直接空降「老街區」項目冠軍，和去年高雄旗山老街一樣，相當有既視感。（圖/彰化旅遊資訊網）

▲九份老街因為在新北山區不易到達，不少遊客去過一次要再回訪相對不容易，目前是排名全台第六名的老街區。（圖／取自pixabay）

▲鹿港老街作為早期商貿的第一街，老街雖老但經營模式不老，至今仍然保存許多精美的古宅門第以及街屋，且進駐了各式各樣的店家！（圖/彰化旅遊資訊網）

台灣的旅遊景點種類眾多，許多縣市也有所謂的老街，深受國人喜愛，因為它最能呈現一個地方的歷史人文特色，是同時也能滿足吃喝玩樂的場所，非常適合放入行程當中。然而過去只要說到老街，大家一定都會想到「淡水老街」、「九份老街」等等。不過，根據觀光署最新統計資料顯示，根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024前7個月累計最多遊客數的老街區，從數據上來看，可以發現前三名老街跟2023年度熱門老街排行榜已經出現洗牌的狀況，，與去年剛被收錄統計的旗山老街空降第一有同樣的既視感。，遊客普遍認為這兩個老街，所以不會出現什麼爆發性的遊客人潮，連桃園大溪老街都連續兩年贏過他們。，從百年歷史的傳統糕餅、麵茶、烏魚子等工藝商品，還有點心、美食、咖啡，甚至是各種文創商品、藝術中心、文史工作室甚至還有住宿等等，成為大朋友小朋友都適合開逛的一條老街區。，遊客紛紛評價表示、「充滿古色古香的木造建築，但與經營的方式落差很有趣、值得造訪漫步在巷弄間的好地方。」值得一提的是，彰化過去在票選最無聊縣市時總是名列前茅，但根據最新觀光署統計，，也成功雪恥「沙漠景點」的封號！下次要國旅時，不知道要去哪個縣市玩，不妨安排彰化一組套裝行程，說不定也讓你對彰化有所改觀哦！