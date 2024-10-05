台灣的旅遊景點種類眾多，許多縣市也有所謂的老街，深受國人喜愛，因為它最能呈現一個地方的歷史人文特色，是同時也能滿足吃喝玩樂的場所，非常適合放入行程當中。然而過去只要說到老街，大家一定都會想到「淡水老街」、「九份老街」等等。不過，根據觀光署最新統計資料顯示，奪下今年前7個月人潮最多的老街，是位於彰化的「鹿港老街」，累計有將近1100萬人前往旅遊。
2024最新老街區霸主出爐！鹿港老街橫空降臨殺到第一
根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024前7個月累計最多遊客數的老街區，是位於彰化的「鹿港老街及周邊區」，總計有1099萬餘人到此遊玩，是首度被列入統計就直接空降排行榜第一，非常強勢；第二名則是台南的「安平老街小鎮區」，前7月累計1096萬餘人次；第三名則是位於高雄的「旗山老街」，前7月累計459萬人次造訪。
至於第四名至第十名，依序分別為「桃園大溪老街（386萬人次）」、「新北淡水老街金色海岸（255萬人次）」、「新北瑞芳風景區九份老街（217萬人次）」、「台南新化老街（105萬人次）」、「新竹內灣老街（78萬人次）」以及「台南鹽水老街（69萬人次）」。
淡水、九份老街不再稱王！台灣最強老街大洗牌
從數據上來看，可以發現前三名老街跟2023年度熱門老街排行榜已經出現洗牌的狀況，本來在去年拿下冠軍的高雄「旗山老街」變為第三名；而亞軍的安平老街由於今年受惠台灣燈會的舉辦，名次本來在第五名大翻盤衝上來；冠軍的鹿港老街更不用說，首度被觀光署納入統計，就直接殺上第一名的位置，與去年剛被收錄統計的旗山老街空降第一有同樣的既視感。
至於最經典的「淡水老街」以及「九份老街」，去年統計本來是第三名及第四名，但因為今年許多老街區非常強勢，名次只能都往下掉兩名，來到第五名跟第六名，遊客普遍認為這兩個老街位置太偏遠、交通不方便等，有一種去過一次就不用去第二次，或者久久再去一次即可的評價出現，所以不會出現什麼爆發性的遊客人潮，連桃園大溪老街都連續兩年贏過他們。
鹿港老街真實評價曝光！彰化國旅翻盤大雪恥
鹿港老街作為早期商貿的第一街，同時也是台灣第一個被指定的古蹟保存區，老街雖老但經營模式不老，至今仍然保存許多精美的古宅門第以及街屋，隨著發展成觀光老街，巷弄內也進駐了多采的店家，從百年歷史的傳統糕餅、麵茶、烏魚子等工藝商品，還有點心、美食、咖啡，甚至是各種文創商品、藝術中心、文史工作室甚至還有住宿等等，成為大朋友小朋友都適合開逛的一條老街區。
仔細看鹿港老街的Google評價，斬獲4.4顆星的高分，評論超過3.7萬則，遊客紛紛評價表示「走進鹿港老街，彷彿踏入了一段時光隧道，悠閒又心靜，完全見證歷史演變的過程」、「充滿古色古香的氛圍，老街上的紅磚道、閩南式建築、傳統工藝品，讓人彷彿時光倒流，小吃美食也是超多」、「超推鹿港老街，有吃有玩，又能陶冶性情！」、「充滿古色古香的木造建築，但與經營的方式落差很有趣、值得造訪漫步在巷弄間的好地方。」
值得一提的是，彰化過去在票選最無聊縣市時總是名列前茅，但根據最新觀光署統計，彰化不只「鹿港老街區」奪下台灣老街區冠軍；像是名景點八卦山風景區今年上半年人數暴增3.5倍；田尾公路花園今年上半年和去年同期比也成長7.5倍左右，都是證明彰化的國旅潛力、可塑性仍然非常高，也成功雪恥「沙漠景點」的封號！下次要國旅時，不知道要去哪個縣市玩，不妨安排彰化一組套裝行程，說不定也讓你對彰化有所改觀哦！
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根據觀光署最新公布的觀光人潮數據，2024前7個月累計最多遊客數的老街區，是位於彰化的「鹿港老街及周邊區」，總計有1099萬餘人到此遊玩，是首度被列入統計就直接空降排行榜第一，非常強勢；第二名則是台南的「安平老街小鎮區」，前7月累計1096萬餘人次；第三名則是位於高雄的「旗山老街」，前7月累計459萬人次造訪。
至於第四名至第十名，依序分別為「桃園大溪老街（386萬人次）」、「新北淡水老街金色海岸（255萬人次）」、「新北瑞芳風景區九份老街（217萬人次）」、「台南新化老街（105萬人次）」、「新竹內灣老街（78萬人次）」以及「台南鹽水老街（69萬人次）」。
淡水、九份老街不再稱王！台灣最強老街大洗牌
從數據上來看，可以發現前三名老街跟2023年度熱門老街排行榜已經出現洗牌的狀況，本來在去年拿下冠軍的高雄「旗山老街」變為第三名；而亞軍的安平老街由於今年受惠台灣燈會的舉辦，名次本來在第五名大翻盤衝上來；冠軍的鹿港老街更不用說，首度被觀光署納入統計，就直接殺上第一名的位置，與去年剛被收錄統計的旗山老街空降第一有同樣的既視感。
至於最經典的「淡水老街」以及「九份老街」，去年統計本來是第三名及第四名，但因為今年許多老街區非常強勢，名次只能都往下掉兩名，來到第五名跟第六名，遊客普遍認為這兩個老街位置太偏遠、交通不方便等，有一種去過一次就不用去第二次，或者久久再去一次即可的評價出現，所以不會出現什麼爆發性的遊客人潮，連桃園大溪老街都連續兩年贏過他們。
鹿港老街真實評價曝光！彰化國旅翻盤大雪恥
鹿港老街作為早期商貿的第一街，同時也是台灣第一個被指定的古蹟保存區，老街雖老但經營模式不老，至今仍然保存許多精美的古宅門第以及街屋，隨著發展成觀光老街，巷弄內也進駐了多采的店家，從百年歷史的傳統糕餅、麵茶、烏魚子等工藝商品，還有點心、美食、咖啡，甚至是各種文創商品、藝術中心、文史工作室甚至還有住宿等等，成為大朋友小朋友都適合開逛的一條老街區。
仔細看鹿港老街的Google評價，斬獲4.4顆星的高分，評論超過3.7萬則，遊客紛紛評價表示「走進鹿港老街，彷彿踏入了一段時光隧道，悠閒又心靜，完全見證歷史演變的過程」、「充滿古色古香的氛圍，老街上的紅磚道、閩南式建築、傳統工藝品，讓人彷彿時光倒流，小吃美食也是超多」、「超推鹿港老街，有吃有玩，又能陶冶性情！」、「充滿古色古香的木造建築，但與經營的方式落差很有趣、值得造訪漫步在巷弄間的好地方。」
值得一提的是，彰化過去在票選最無聊縣市時總是名列前茅，但根據最新觀光署統計，彰化不只「鹿港老街區」奪下台灣老街區冠軍；像是名景點八卦山風景區今年上半年人數暴增3.5倍；田尾公路花園今年上半年和去年同期比也成長7.5倍左右，都是證明彰化的國旅潛力、可塑性仍然非常高，也成功雪恥「沙漠景點」的封號！下次要國旅時，不知道要去哪個縣市玩，不妨安排彰化一組套裝行程，說不定也讓你對彰化有所改觀哦！