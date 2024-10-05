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▲高雄市長陳其邁巡視和發工業區（河堤路二段）電線桿修復工程，並慰勞現場施工人員。（圖／取自陳其邁臉書）

▲高雄市長陳其邁巡視自由、裕誠路口路樹清理情況。（圖／取自陳其邁臉書）

山陀兒颱風侵襲台灣，在（3）日正式登陸高雄，釀嚴重災情，造成18萬戶停電、至少20萬戶停水。台電工作人員連夜搶修，預計今（5）日全面復電。對此，高雄市長陳其邁今在臉書發文向台電人員致謝，貼文中表示，台電同仁見到他的第一句話，是「我們在衝！我們在衝！」，讓網友們紛紛留言感謝救災人員。陳其邁表示，到大寮河堤路二段視察，台電已從全國調撥人力南下進駐支援，正不分日夜加緊搶修當中。陳其邁指出，台電工作人員徹夜拚到半夜一點多沒回家，睡在臨時工作站，一早起來繼續修理趕工，為的也是希望趕快恢復供電。陳其邁感謝台電人員辛勞，並表示早上他打給台電董事長曾文生，希望要趕緊復電；也致電經濟部長，希望儘速復水復電。陳其邁提到，市府工務局公園處也協助台電清除影響供電的傾倒路樹，共同為復電努力。並請有停水停電里的區公所儘速開設服務站，提供泡麵、瓶裝水、發電機等給停電區域民眾使用。陳其邁說明，他也到左營自由裕誠、鳥松神農路了解目前災後復原情形，新北市工務局同仁也正在鳥松支援；感謝國軍兄弟姊妹與環保、工務同仁，以及來自各方的支援團隊，持續一起清理家園。貼文一出，網友們紛紛留言表達對救災人員的感謝，「有你們真好」、「看到邁邁市府團隊，還有半夜垃圾車聲和高雄人大家辛苦與努力的在重振家園又是滿滿感動的想哭」、「謝謝台電、國軍、環保清潔人員、警消、醫護，處處看到忙碌的身影，辛苦了！」，並集體為高雄加油。