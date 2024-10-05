我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市苓雅區五福一路的老字號餐廳「五福台菜」，店面旁邊的大樹被颱風連根拔起，已經45度角斜向傾倒在餐廳上，不僅招牌整個被壓歪，就連鐵皮屋簷都受到波及凹陷。（圖／翻攝自臉書）

山陀兒颱風侵台，重創南台灣，尤其高雄災情慘重，強風大雨毀損了許多建築物，至今仍在復原當中。高雄就有一間老字號餐廳「五福台菜」，受到颱風影響，路邊大樹連根拔起砸爛招牌、屋簷，沒想到店內生意竟仍絡繹不絕，顧客們就在倒塌的大樹下用餐，畫面讓不少人驚呼：「高雄人用生命在吃飯嗎？」高雄美食部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」昨日在臉書粉專分享，高雄市苓雅區五福一路的老字號餐廳「五福台菜」，店面旁邊的大樹被颱風連根拔起，已經45度角斜向傾倒在餐廳上，不僅招牌整個被壓歪，就連鐵皮屋簷都受到波及凹陷。沒想到，店內竟十分熱鬧，許多顧客前來用餐，絲毫沒被店外的景象嚇到，專心享用美食，就連大樹傾倒在屋簷的正下方，都還有一桌客人不受影響繼續用餐，讓尼力忍不住寫下：「照常營業，樹歪了、扛棒也歪了。」照片一出，不少網友驚呼，「高雄人經歷過大風大浪，對這顆樹來說小意思」、「在逆境中求生存」、「高雄人用生命在吃飯嗎」。也有人擔心喊，「樹感覺可怕，隨時會倒的感覺」、「如果屋頂破掉壓到人不知道該怎麼賠」。實際查詢Google評論，可見「五福台菜、海產、鵝肉」在地經營多年，評分共有3.9顆星、920則評論，由於地理位置方便，每到夜晚總是吸引許多饕客聚集，其中最有名的就是招牌鵝肉，有不少網友大讚，「超好吃的鵝肉，老闆說是招牌，點了果然大人小孩都說好吃」、「好正宗的台菜，特別是鵝，一定要吃」。