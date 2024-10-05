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▲新北環狀線的「移動美學」改裝車廂，有別於以往制式化的車廂設計，整體採用黑色為主題，座椅、內裝都變成高質感黑色風格。（圖／新北捷運公司提供）

▲新北環狀線「移動美學」新車廂第一節無駕駛員的車廂，被改造成面向前方行進車窗的3人座，搭乘起來就像在駕駛捷運一般。（圖／新北捷運公司提供）

▲新北環狀線「移動美學」新車廂，平日搭乘班次自早上6時至晚間20時運行，假日則是早上6時至晚間23時。（圖／新北捷運公司提供）

新北環狀線開通後，連接新北市及台北市的重要區域，是許多人通勤必搭的大眾交通運輸工具。就有一名網友分享，他今（5）日幸運搭乘到新北環狀線「移動美學」新車廂，根本就是隱藏版黑色捷運車廂，超高質感的內裝照曝光後，也引來3千名網友驚呼：「這是我認識的台灣嗎？難得這麼好看！」一名網友今日在Threads上發文，他表示自己幸運坐到隱藏版黑色捷運車廂，是新北環狀線的「移動美學」改裝車廂，有別於以往制式化的車廂設計，，讓原PO不禁讚嘆：「真的很酷，整車廂燈光還比較暗一些。」照片曝光後，不到5小時就引來超過3千人按讚，眾人紛紛驚呼「黑色內裝真好看」、「這是我認識的台灣嗎？難得這麼好看」、也有內行人提醒，「特定班次，記得官網可以查時刻表，當初新北設計展留下來的特色列車。」事實上，捷運新北環狀線「環狀線移動美學」新車廂2023年10月首次在「台灣設計展在新北」亮相，展覽結束後，12月開始運行於大坪林站至新北產業園區站間。新北環狀線「移動美學」新車廂的設計亮點，首先就是第一節車廂的「駕駛座」，無駕駛員的車廂被改造成面向前方行進車窗的3人座，前方就是駕駛座控制面板，搭乘起來就像在駕駛捷運一般，帶給乘客與眾不同的體驗。另外，新北環狀線「移動美學」新車廂採，還有黑色金屬漆面座椅、編織椅背、加工鐵件、車廂玻璃、站位的木質手把、與手把的台灣藤編等車內配件，以及包覆感座位、柔和的燈光，都是為了讓乘客有最好的乘車體驗，也想搭乘新北環狀線「移動美學」新車廂的民眾，不妨參考時刻表安排行程吧！