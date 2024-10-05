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▲徐少強（左）病逝後，和現任妻子（右）疑似因為太過傷心而心臟病發離世。（圖／微博）

香港武打影星徐少強上個月因食道癌離世，享壽73歲，他的第3任妻子孟雨軒在處理後事時，疑似因為傷心過度，導致心臟病發離世。徐少強的5名子女今（5）日為2人共同合辦追思會，徐少強的舊愛雪梨以及2人所生的一雙兒女也到場。由於徐少強交友廣闊，現場也有不少演藝人員送上花籃悼念，包括成龍、莫少聰、呂頌賢麥景婷夫婦等，影帝李修賢、曾志偉則親自到場送別好友。徐少強夫婦追思會今日在紅磡殯儀館舉行，以佛教儀式進行。據港媒報導，徐少強夫婦的靈堂擺設簡潔，正中間擺放夫妻的合照，前方放了徐少強哥哥及5名子女送上的心型花圈，座位後面則有許多親朋好友送來的悼念花籃，包括成龍、莫少聰、錢嘉樂湯盈盈夫婦、呂頌賢麥景婷夫婦、陳國坤黃伊汶兩夫婦、姚子羚等演藝圈好友。另外，曾和徐少強有一段情的舊愛雪梨也到場致哀，而當年非常反對2人戀愛的雪梨姊姊米雪也陪同妹妹一起到場，不過雪梨大約待了3分鐘就離開靈堂，而2人生下的一對兒女徐偉棟、徐頴堃則在殯儀館現場幫忙處理事務。影帝李修賢則現身靈堂親自送別好朋友，由於2人是在第一期藝員訓練班認識，已經相識50幾年，他回憶起最後一次見到徐少強的狀況，透露2人大約是在2個月前在香港見面，「當時他精神很不錯，我們都知道他生病了，有叫他先在香港看醫生，但他堅持要回北京」，他無奈表示，徐少強生病之後依舊沒有忌口，照常飲食、喝酒，沒想到最後2人未能再次相見。