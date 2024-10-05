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▲江蕙癌症康復後終於復出，獻唱3首歌曲讓歌迷相當感動。（圖／凱聲影藝提供）

台語天后「二姐」江蕙今（5）日晚間登上台北大巨蛋，為113年國慶晚會獻唱，她一登台隨即帶來〈甲你攬牢牢〉，接著更有不可缺少的經典歌曲〈家後〉，最後一首則是鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，帶給觀眾非常大的驚喜。時隔9年再度登台，可以看到江蕙台風依舊穩健，且雖然她先前曾罹患癌症，不過今日現身，可以看到她的氣色非常好，且穿著好姐妹設計師林莉設計的鏤空亮片的禮服，看起來依舊亮麗。江蕙今日一登場便帶來經典歌曲〈甲你攬牢牢〉，只見她留著一頭長髮、穿著一身黑色套裝現身，雖然是比較暗的顏色，不過她身上的披肩亮片看起來非常閃亮。而現場還有管弦樂團，氣勢非常磅礡，還有蝴蝶飛舞在樂手之間，她也說「希望藉由這首歌把我們台灣最美麗、最溫暖、最有人情味的土地攬牢牢，謝謝。」接著江蕙帶來第二首歌曲〈家後〉，是許多歌迷認識她的第一首歌，這次重新復出再次唱起經典曲目，讓台下歌迷相當感動，眾人也紛紛拿起手機狂拍，唱完第二首歌之後，她隨即對著全場鞠躬；由於她自己的歌曲都是比較抒情的歌曲，因此她第3首歌特別選唱鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，和她過去的形象差很多。而對表演要求完美的江蕙，從昨晚一路彩排到今日凌晨，且彩排結束回到家之後，依舊沒有躺下來休息，再次檢視並要求團隊加強所有演出的內容與細節，結果整夜未眠，打算在今日演出結束後，再好好的補眠，為了此次演出相當辛苦。