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▲舒淇在發出半張臉的照片後，被男網友搭訕。（圖／舒淇 小紅書）

▲粉絲見到該名男網友的留言被刪除後，紛紛跑來看熱鬧。（圖／舒淇 小紅書）

49歲的舒淇出道超過20年，憑藉著凍齡的顏值和身材，不僅收穫了大票粉絲，屢屢出現在公開場合，更總變成眾人的焦點，而她也是台灣首位大滿貫柏林、坎城、威尼斯3大歐洲影展的評審，而感情上舒淇也沒輸過，和男星馮德倫的婚姻幸福美滿，可說是愛情、事業兩得意。而舒淇近日辦了大陸網路平台小紅書的帳號，沒想到卻慘被不認識她的男網友搭訕，對方還想邀請她一起用餐，對此舒淇也緊急刪除該則留言，疑似是被嚇到，讓粉絲痛批：「根本騷擾。」舒淇近期低調創立的小紅書帳號，不過卻用「SQ」當作使用者名稱，幾天前還發了一張半臉照，表示：「這也要提亮？」照片中可以見到舒淇上下眼皮似乎都抹了些微眼影，但雙頰胭脂未施，好膚況一覽無遺，絲毫沒有細紋，皮膚也相當緊緻，讓粉絲看了直呼羨慕。不過舒淇在曝光該照片後，卻引來男網友搭訕：「小美女挺漂亮呀，在成都嗎？一塊吃點東西去唄？」男網友似乎沒有認出這是舒淇本人，也讓其他粉絲傻眼，不過後續該留言很快的就遭到刪除，引起其他網友議論，沒想到該名男網友再度冒出，回應：「評論不是我自己刪的，是作者（舒淇）刪的…。」讓粉絲笑翻，更喊著其他網友來看熱鬧。後續粉絲發現舒淇也將「SQ」這個使用者名稱更換成「舒淇」，疑似是被搭訕的男網友嚇到，讓粉絲紛紛對該名男網友怒罵：「男的也真沒素質，別這麼下頭（掃興）好嗎？某些男的一天到晚腦袋裡光想那檔子事去了」、「我要笑死，這轉折也太有趣了吧，搭訕男還解釋不是自己刪留言」、「這已經是騷擾了，舒淇確實漂亮不用你說」、「拜託封鎖那男的好嗎，別再出來做亂了！」