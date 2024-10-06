國慶日、重陽節都在本周到來，雖然今年沒有雙十連假，但咖啡優惠沒少，7-11今（6）日起濃萃美式買10送10，而特大杯美式買10送10也是最後一天；全家便利商店同樣今起開跑單品咖啡買6送6；星巴克買一送一也來了，限時一天包含星冰樂全系列。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（10月6日至10月12日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月4日至10月6日
◾特大杯和風葛粉抹茶拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾特大杯和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約5.9折（原價75元、特價44元）
📍APP｜10月6日至10月10日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）
📍APP｜9月30日至10月6日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡全家便利商店
📍門市｜10月2日起至10月6日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯4水果茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜10月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
🟡星巴克
星巴克與集團同慶，在10月9日限定舉辦好友分享日，當天11:00至20:00到全台門市，買大杯以上享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜10月5日至10月27日每逢周六、周日10:00至14:00
◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元、特價29元）
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月6日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍，8.7折（原價75元、特價65元）
🟡美廉社
📍門市｜10月4日至10月6日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜9月19日至10月15日
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
可寄杯、跨店領
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📍門市｜10月4日至10月6日
◾特大杯和風葛粉抹茶拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾特大杯和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約5.9折（原價75元、特價44元）
📍APP｜10月6日至10月10日
◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）
📍APP｜9月30日至10月6日
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜9月18日至10月15日
◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡全家便利商店
📍門市｜10月2日起至10月6日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯4水果茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜10月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
🟡星巴克
星巴克與集團同慶，在10月9日限定舉辦好友分享日，當天11:00至20:00到全台門市，買大杯以上享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜10月5日至10月27日每逢周六、周日10:00至14:00
◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元、特價29元）
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月6日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍，8.7折（原價75元、特價65元）
🟡美廉社
📍門市｜10月4日至10月6日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜9月19日至10月15日
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
可寄杯、跨店領