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▲7-11至10月6日前，門市有特大杯和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元。（圖／業者提供）

▲7-11開跑雙十國慶咖啡優惠，濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元。（圖／手機截圖）

▲「國際咖啡日」優惠進入最後一天。（圖／業者提供）

▲7-11不可思議咖啡門市有大杯冠軍美式買1送1。（圖／業者提供）

▲全家便利商店至10月6日有指定飲品第2杯10元。（圖／業者提供）

▲全家10月6日限定「好咖日」，單品美式、單品拿鐵買6送6。（圖／業者提供）

▲門市至10月29日期間有咖啡優惠活動。（圖／業者提供）

▲星巴克10月9日當天11:00至20:00，到門市買大杯以上享買一送一。（圖／業者提供）

▲即起至10月27日每逢周六、周日，指定時段享大杯美式、大杯拿鐵29元。（圖／業者提供）

▲OK超商至10月6日，OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1。（圖／OK提供）

▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）

國慶日、重陽節都在本周到來，雖然今年沒有雙十連假，但咖啡優惠沒少，7-11今（6）日起濃萃美式買10送10，而特大杯美式買10送10也是最後一天；全家便利商店同樣今起開跑單品咖啡買6送6；星巴克買一送一也來了，限時一天包含星冰樂全系列。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（10月6日至10月12日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾特大杯和風葛粉抹茶拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾特大杯和風葛粉焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，約5.9折（原價75元、特價44元）◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯卡布奇諾32杯1010元，5.7折（原價55元、特價32元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾經典純奶茶／純奶青32杯1010元，6.3折（原價50元、特價32元）◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.6折（原價110元、特價72元）◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買10送6，6.3折（原價70元、特價44元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾冰精品生椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯冠軍美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）◾特大杯4水果茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）◾特濃咖啡／卡布奇諾任2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）星巴克與集團同慶，在10月9日限定舉辦好友分享日，當天11:00至20:00到全台門市，買大杯以上享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元、特價29元）◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元、特價29元）◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍，8.7折（原價75元、特價65元）◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）可寄杯、跨店領