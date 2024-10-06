Dcard是現在許多人愛用的社群討論版平台，其強大的團隊更是創立YouTube頻道「Dcard Video」拍出許多精彩的單元，包括許久的「Dcard調查局」、「Dcard尋奇」以及最近一年才開創的「電車吃漢」系列，都備受觀眾喜愛。不過現在卻傳出核心成員大書與前妻離婚的原因是因為「男方劈腿」，才剛因為誤闖濕地內採集捕撈生物，違反政府規定被炎上，現在又因劈腿翻車，讓大書的螢幕形象一夕全毀，大書也在今（6）日宣布退出「Dcard Video」的頻道，向社會大眾致歉。
大書2年前就與前妻離婚！前妻2年後才投下震撼彈
大書一向以幽默風趣又開朗直爽的個性，獲得許多觀眾的喜愛，曾經有過一段婚姻，不過在今年6月6日時，大書在個人IG上發文表示：「自己的婚姻關係已經在一年多以前就結束」，當時大書透露自己有許多做不好的地方，最終沒有辦法繼續走下去，「但真心祝福彼此都好。」
沒想到，大書的前妻在過了將近2年時間，突然在社群平台「Threads」抒發心情，踢爆當年離婚原因是因為大書劈腿，大書前妻提到：「身邊的朋友因為我好前夫在一起超過10年，因此還是都會問到我先生是不是Dcard的那個誰，我都會承認，但會告知已經是前夫，友人其實都很不相信，我其實也這麼覺得，但基於劈腿只有0次和無數次的真理，我不想夜長夢多。」
大書前妻爆料劈腿內幕！標籤「指控小三身份」
大書前妻提到：「時間要回到兩年前的台中之旅，原本想要修補那陣子與大書有點距離的緊張關係，沒想到隨著出發前，出現越來越多蛛絲馬跡，最後被迫在本該好好享受的飯店內，面對他出軌的事實」，大書前妻表示「身為一個容易心軟的人，我告訴自己『當別人對你狠，就要對自己更狠』於是，我決定好好睜大眼睛，看清楚真相。」
值得注意的是，大書前妻在文末透過標籤打了三句話「#帶新人帶上床的二三事」，劍指大書劈腿的對象同樣也是Dcard的成員，除此之外還表示「#我親眼看見他進摩鐵」、「#那年我組了一個抓猴小組」，震撼彈投下，讓長期追蹤Dcard頻道的觀眾感到非常傻眼。
遭前妻指控劈腿離婚！大書回應認錯「退出Dcard Video」
對於前妻的震撼爆料，大書也終於在今（6）日深夜正式回應：「因為我個人的私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路以來支持我的朋友感到失望、對一起共事的夥伴造成困擾，事件發生後，努力爭取原諒，但最後還是雙方決定離婚。時間過了快兩年，還是讓她感受到痛苦，這是我曾經過錯造成的，我想再次表達非常抱歉。」
對於被前妻指控新女友是公司的人，大書也澄清「離婚後，我在今年認識了現任女友，她並非公司的人，也對她感到非常抱歉」；大書說：「還有對於被誤會而受到影響的成員，很不好意思因為我個人的行為造成夥伴們困擾，我接下來會離開Dcard Video，也會盡力去彌補先前的過錯，為這次帶來的風波，向大家致歉。」
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大書一向以幽默風趣又開朗直爽的個性，獲得許多觀眾的喜愛，曾經有過一段婚姻，不過在今年6月6日時，大書在個人IG上發文表示：「自己的婚姻關係已經在一年多以前就結束」，當時大書透露自己有許多做不好的地方，最終沒有辦法繼續走下去，「但真心祝福彼此都好。」
沒想到，大書的前妻在過了將近2年時間，突然在社群平台「Threads」抒發心情，踢爆當年離婚原因是因為大書劈腿，大書前妻提到：「身邊的朋友因為我好前夫在一起超過10年，因此還是都會問到我先生是不是Dcard的那個誰，我都會承認，但會告知已經是前夫，友人其實都很不相信，我其實也這麼覺得，但基於劈腿只有0次和無數次的真理，我不想夜長夢多。」
大書前妻爆料劈腿內幕！標籤「指控小三身份」
大書前妻提到：「時間要回到兩年前的台中之旅，原本想要修補那陣子與大書有點距離的緊張關係，沒想到隨著出發前，出現越來越多蛛絲馬跡，最後被迫在本該好好享受的飯店內，面對他出軌的事實」，大書前妻表示「身為一個容易心軟的人，我告訴自己『當別人對你狠，就要對自己更狠』於是，我決定好好睜大眼睛，看清楚真相。」
值得注意的是，大書前妻在文末透過標籤打了三句話「#帶新人帶上床的二三事」，劍指大書劈腿的對象同樣也是Dcard的成員，除此之外還表示「#我親眼看見他進摩鐵」、「#那年我組了一個抓猴小組」，震撼彈投下，讓長期追蹤Dcard頻道的觀眾感到非常傻眼。
遭前妻指控劈腿離婚！大書回應認錯「退出Dcard Video」
對於前妻的震撼爆料，大書也終於在今（6）日深夜正式回應：「因為我個人的私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路以來支持我的朋友感到失望、對一起共事的夥伴造成困擾，事件發生後，努力爭取原諒，但最後還是雙方決定離婚。時間過了快兩年，還是讓她感受到痛苦，這是我曾經過錯造成的，我想再次表達非常抱歉。」
對於被前妻指控新女友是公司的人，大書也澄清「離婚後，我在今年認識了現任女友，她並非公司的人，也對她感到非常抱歉」；大書說：「還有對於被誤會而受到影響的成員，很不好意思因為我個人的行為造成夥伴們困擾，我接下來會離開Dcard Video，也會盡力去彌補先前的過錯，為這次帶來的風波，向大家致歉。」