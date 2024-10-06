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▲Dcard核心成員大書被前妻爆料劈腿才離婚，讓螢幕形象一夕全毀。（圖/IG@大書）

▲大書是Dcard重要的核心成員，經常擔綱節目單元主持人，口條非常好，如今卻被前妻爆料劈腿醜聞。（圖/IG@大書）

▲Dcard核心成員大書被前妻爆料離婚內幕是因為他劈腿，今（6）日深夜道歉夥伴，並宣布離開Dcard Video團隊。（圖/IG@大書）

Dcard是現在許多人愛用的社群討論版平台，其強大的團隊更是創立YouTube頻道「Dcard Video」拍出許多精彩的單元，包括許久的「Dcard調查局」、「Dcard尋奇」以及最近一年才開創的「電車吃漢」系列，都備受觀眾喜愛。大書一向以幽默風趣又開朗直爽的個性，獲得許多觀眾的喜愛，曾經有過一段婚姻，不過在今年6月6日時，大書在個人IG上發文表示：「自己的婚姻關係已經在一年多以前就結束」，沒想到，大書的前妻在過了將近2年時間，突然在社群平台「Threads」抒發心情，，大書前妻提到：「身邊的朋友因為我好前夫在一起超過10年，因此還是都會問到我先生是不是Dcard的那個誰，大書前妻提到：「時間要回到兩年前的台中之旅，原本想要修補那陣子與大書有點距離的緊張關係，，大書前妻表示「身為一個容易心軟的人，我告訴自己『當別人對你狠，就要對自己更狠』於是，我決定好好睜大眼睛，看清楚真相。」值得注意的是，對於前妻的震撼爆料，大書也終於在今（6）日深夜正式回應：「時間過了快兩年，還是讓她感受到痛苦，這是我曾經過錯造成的，我想再次表達非常抱歉。」對於被前妻指控新女友是公司的人，大書也澄清；大書說：「還有對於被誤會而受到影響的成員，很不好意思因為我個人的行為造成夥伴們困擾，