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▲義美食品銅鑼燒冰淇淋「買一送一」爽吃黑糖珍奶、黑炫巧克力。（圖／翻攝自義美食品FB）

▲全家便利商店「古娃娃奶蓋雪糕買一送一」，每支25元開吃。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

▲全聯福利中心一堆百吉冰品每盒5入特價75元，開吃布丁雪糕、蘇打冰棒、乳酸棒棒冰每支15元。（圖／翻攝自全聯福利中心官網）

睽違已久的大太陽！快出門曬曬陽光，幫大家一次整理義美食品「銅鑼燒冰淇淋買一送一」，開吃黑炫巧克力、黑糖珍珠奶茶；全家便利商店古娃娃WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕「買一送一」，相當於每支25元入手；全聯福利中心一堆百吉冰品都特價，包括布丁雪糕、蘇打冰棒、乳酸棒棒冰，每支都只要15元。義美食品即日起至10月7日，IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋「買一送一」口味任選！包括手搖飲料「黑糖珍珠奶茶」醇香咬得到珍珠的Q彈嚼勁，內餡添加黑巧克力餅乾脆片的「黑炫巧克力」，外層銅鑼燒餅皮都烙印上可愛的IRIS & Friends圖樣。提醒大家，限現售、每人限購2組，會員不再享95折；每人限購3組；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，今最後一天古娃娃WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕「買一送一」只要49元，相當於每支25元就能划算入手！另外可口可樂 纖維＋也買一送一，悅氏 Light鹼性水、農心辛拉麵袋麵本週都能半價買到。全聯福利中心一堆百吉冰品都特價，包括百吉巧克力脆皮、布丁雪糕、百吉冰沁蘇打、百吉棒棒冰－乳酸、檸檬、蘇打，每盒都是5入特價75元，換算下來每支都只要15元，划算吃一波。