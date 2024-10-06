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針對第一銀行桃園市大湳分行爆出行員監守自盜挪用庫存現金629.1萬元，一銀也發出3大聲明，強調已報警並通報重大偶發事件，由於有銀行業綜合保險，全案不會造成損失，但會深切檢討事件發生原因桃園市警局八德分局指出，在4日已受理一銀大湳分行報案，分行發現有行員利用職務之便，涉嫌侵占分行庫存現金新台幣629萬1000元，分局已通知涉案行員到案說明，將在清查涉案金流後，依業務侵占罪移送桃園地方檢察署偵辦。一銀也發出3大聲明，強調此案是大湳分行主動清查，於4日發現該分行有行員利用職務之便挪用分行庫存現金629.1萬元，當日即向警方報案，並向主管機關通報重大偶發事件。一銀指出，經查此案該行員並未挪用客戶資金，客戶權益不受影響，該行員亦深表悔意並表達償還意願，且一銀已投保銀行業綜合保險，並不會造成損失，但一銀仍將向該行員究責，以維護權益。一銀並強調，將深切檢討事件發生原因，強化相關作業流程並加強教育訓練，儘速完成改善。