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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列發動襲擊將屆1週年，以色列軍隊今天提高戒備。1名軍事官員先前表示，以色列正在準備對伊朗的飛彈攻擊進行報復。以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）的戰爭愈演愈烈，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，真主黨會被打到「毫無妥協與喘息空間」。法新社報導，在以哈戰爭屆滿週年前夕，以軍發言人海軍少將哈加里（Daniel Hagari）在電視轉播的簡報會中表示，「我們已做好增加兵力的準備，以迎接這一天」，還說屆時可能會發生「對國內的攻擊」 。加薩戰爭已打了1年，雖然戰事仍以緩慢步調進行，不過以色列目前已將重心轉向北邊的黎巴嫩；以色列一方面與真主黨交火，一方面也聚焦在真主黨背後撐腰的伊朗。以色列軍方表示，自從上月30日以軍「鎖定黎巴嫩境內真主黨目標」展開地面行動以來，已「從地面和空中」擊斃約440名真主黨戰鬥人員。背後支持中東各地武裝組織的伊朗本月1日向以色列發射約200枚飛彈，以報復以色列殺害多名真主黨高層領袖後，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）稱伊朗是「持續性的威脅」。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1131006