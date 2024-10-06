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▲國民黨立委洪孟楷認為，政院應立即啟動55億第二預備金。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

山陀兒颱風帶來豪大雨，中央災害應變中心表示，統計至昨天下午4時止，全台有4死1失蹤719傷，各地復原工作夜正在進行中。國民黨立委洪孟楷今（6）日認為，救災視同作戰，政院應立即啟動55億第二預備金協助高雄、屏東、新北、基隆等受風雨影響復原工作。洪孟楷說，山陀兒颱風造成災害，都是史上罕見，無論南部縣市連續四天停班停課、或北海岸40年來不曾有過的豪大雨，在在顯示極端氣候造成的天災，人類只能謙卑的面對。現在是積極恢復家園的工作，有些基礎設施需要補強之處，也需要中央地方一條心共同處理。洪孟楷提及，今年度的第二預備金總共編列74億多元，截至10月4號為止，還有55億餘元。災害預備金就是用在不可抗力的天災狀況發生，救災視同作戰，政院應即刻啟用讓受創嚴重的四個縣市提出申請，趕快恢復家園，才是真正把錢用在刀口上。洪孟楷說，攤開第二預備金今年使用，最大筆是0403花蓮地震上動用了10億元做觀光復甦用途。而本次受創嚴重的高雄屏東，據媒體報導尚有部分地區未恢復供電；而北海岸跟基隆等處，也因為回馬槍的超強降雨，當地人的表示過去4、50年來，從未經歷過如此重大的豪雨，部分河堤超過負荷坍崩、土石滑落等影響，皆需以最快速度補強、修復，以避免可能的二次傷害。洪孟楷認為，今日包括總統、行政院長都前往新北視察，共同生活在台灣這塊土地，沒有人希望看到災害的發生，更重要是第一時刻的家園重建需求，請即刻啟動預備金的規劃，聽取縣市政府的需求，盡速給予最實際的支持，這才是真正中央地方的齊心協力。