我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣中油公司宣布，自明（7）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.5元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.7元及0.9元。台灣中油表示，本週因中東地緣政治情勢緊繃，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.93美元，新台幣兌美元匯率升值0.057元，漲幅為0.86%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元及0.7元，但台灣中油指出，為維持價格低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星，汽、柴油各吸收0.5元及0.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.7元及0.9元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.1元及0.2元。台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.7元及0.9元均由台灣中油吸收，113年累計至8月底止，台灣中油共吸收約219.43億元。