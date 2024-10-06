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第一銀行桃園市大湳分行發生員工監守自盜案。分行4日清點金庫內現金，發現短少629萬1000元，1名行員坦承挪用現金。桃園市警局八德分局4日受理報案，依業務侵占罪嫌偵辦。第一銀行5日發布聲明表示，發現庫存現金短缺，是大湳分行主動清查。4日發現分行有行員利用職務之便挪用分行庫存現金629萬1000元，分行當日即向警方報案，也向主管機關通報重大偶發事件。一銀指出，調查後發現，涉案行員並未挪用客戶資金，客戶權益不受影響，行員也深表悔意並表達償還意願，且分行已投保銀行業綜合保險，並不會造成損失。但分行仍將向涉案行員究責，以維護權益。分行也將深切檢討事件發生原因，強化相關作業流程並加強教育訓練，儘速完成改善。桃園市警局八德分局副分局長梁仲銘5日接受媒體聯訪時表示，分局在4日已受理第一銀行大湳分行報案，分行發現有行員利用職務之便，涉嫌侵占分行庫存現金新台幣629萬1000元，分局已通知涉案行員到案說明，將在清查涉案金流後，依業務侵占罪移送桃園地方檢察署偵辦。知情人士指出，桃園市在2日、3日因颱風山陀兒連續放假2天，大湳分行4日清點金庫現金時，發現每捆現鈔短少2000元至3000元不等，要求全分行大調查，李姓出納主任見狀才坦承監守自盜，每次清點現鈔時都會夾帶數張千元大鈔離去，累計達現金629萬1000元。（編輯：施施）