Google上月推出了全新電視盒Google TV Streamer (4k)，最大賣點為支援4K串流，且可以靠電視來控制智慧家電，但一開賣沒多久就被爆出有「影音不同步」的問題，根據外媒報導，目前官方已經認了，表示有極少數的用戶可能會受到影響，目前正在修復中。
根據androidauthority指出，在 Reddit 和 Google 論壇上有用戶發現 Google TV Streamer 出現了音訊延遲的狀況，不僅在多個應用程式中出現，系統本身的介面也一樣，且問題似乎變得越來越嚴重。有人提到，重新啟動可以暫時緩解不同步的情況，但這並非長久之計。
Google已經接獲民眾的回報，同時回應媒體表示，僅極少數擁有非常特定設備和裝置的用戶會受到影響，目前正在修復，會在解決後發送更新版給用戶，如果有遇到相同問題的用戶可以透過線上客服和Google反應。如果有想要買該裝置的用戶可以先觀望看看。
Google新一代的電視盒Google TV Streamer (4k)其實有不少新功能，除了支援多數熱門平台，還重新設計了語音遙控器，可用聲控的方式找到遙控器位置，比前代擁有更強大的處理器、加倍的記憶體和高達 32GB 的儲存空間，還加入了乙太網路埠，提供更高速穩定的網路連線，另外可透過 Google AI 技術和個人偏好設定，從使用者所訂閱的服務中推薦可能感興趣的內容，並且為家中的每位成員建立個人化觀看清單。
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Google已經接獲民眾的回報，同時回應媒體表示，僅極少數擁有非常特定設備和裝置的用戶會受到影響，目前正在修復，會在解決後發送更新版給用戶，如果有遇到相同問題的用戶可以透過線上客服和Google反應。如果有想要買該裝置的用戶可以先觀望看看。
Google新一代的電視盒Google TV Streamer (4k)其實有不少新功能，除了支援多數熱門平台，還重新設計了語音遙控器，可用聲控的方式找到遙控器位置，比前代擁有更強大的處理器、加倍的記憶體和高達 32GB 的儲存空間，還加入了乙太網路埠，提供更高速穩定的網路連線，另外可透過 Google AI 技術和個人偏好設定，從使用者所訂閱的服務中推薦可能感興趣的內容，並且為家中的每位成員建立個人化觀看清單。