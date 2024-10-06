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▲馬斯克表態宣布支持川普以來，首度親自為他的造勢活動站台。（圖／美聯社／達志影像）

美國共和黨候選人川普7月在賓州巴特勒造勢時，遭到槍手襲擊。隨著美國總統大選邁入倒數，川普再度返回當時險些遭到暗殺的地點進行競選造勢，特斯拉執行長馬斯克也到場支持，並稱這是一場「非贏不可」的選舉。川普在7月13日於賓州巴特勒郡的造勢活動發表演說時，遭20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）開槍射擊，他的右耳上半部被子彈劃過濺血。庫克斯連開數槍，造成義消康沛拉托爾（Corey Comperatore）死於槍手子彈，另有兩名觀眾受傷。庫克斯隨後遭維安人員擊斃。綜合媒體報導，川普在5日時，重返賓州巴特勒郡（Butler County）進行造勢，他先是向賓州表達了感謝，並說道，「非常感謝賓州，我們愛這裡。正如我之前說的……」，假裝是在7月13日的集會因槍擊案中斷後，回到台上接續原本的演講。川普在演講中在沒有證據的情況下暗示，「內部的敵人」比外國敵人更危險。他還將槍手比擬為「邪惡的怪物」，指出槍手的目的是「為了讓我閉嘴」，但「這沒有阻止我們的行動」。到了晚間6時11分，也就是槍手開槍的時間點，川普要民眾默哀，現場也響起4次鐘聲，每一聲都代表一名受害者，包括川普本人。川普的造勢現場聚集了數萬名支持者，許多人穿著支持川普的T恤。有人高喊川普遭到槍擊後，用來鼓舞支持者的口號「戰鬥、戰鬥、戰鬥」。在造勢活動中，還出現了重量級來賓，也就是特斯拉執行長、社群平台X（舊稱推特）老闆馬斯克（Elon Musk）。這是馬斯克表態宣布支持川普以來，首度親自為他的造勢活動站台。馬斯克跳上舞台後，效仿川普當時被特勤局帶走石膏中著右手的模樣，表示「面對危機時如何應對，是對一個人的性格最真實的考驗。」他更指出，這次的選舉對於川普來說是「必須獲勝的局面」，敦促台下群眾投票，且要催促身邊的人都去投票，「讓你認識的每個人都覺得你很煩」。川普的搭檔范斯也同樣上場致詞，表示「我們不會退卻，沒有人能恫嚇我們，沒有人能阻擋我們。」他駁斥賀錦麗和其他民主黨人稱川普威脅民主的說法，宣稱「川普是為民主挨了子彈，你們（指民主黨候選人賀錦麗陣營）又做了什麼？」川普在7月13日及9月15日先後遭遇暗殺未遂事件。共和黨籍官員希望川普重返巴特勒，能激勵賓州死忠支持者出來投票給川普。川普和賀錦麗都視賓州為贏得11月5日大選的關鍵搖擺州。