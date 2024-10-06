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立法院長韓國瑜今天到台中參加佛光山惠中寺開光落成活動，致詞時金句連發，不僅大膽虧老婆變胖，還透露自己主持院會時常被說心如止水，其實看到攻防吵架，心中都在想著「受想行識亦復如是」、唸般若波羅蜜多心經，自己在立法院幾個月來都在修一顆心，一心為國家人民做事就好，心要如止水般定起來，古今多少事都付笑談中。韓國瑜今（6）日上午到台中，和副院長江啟臣、市長盧秀燕等人出席佛光山惠中寺開光落成典禮，他一上台就表明今天和太太一起來，對台下喊著「李佳芬站起來給大家看一看」，正當會場響起熱烈掌聲，他又虧了太太一下，指「不曉得是不是心理作用，李佳芬竟然妙緣變胖」，不過他馬上展現求生本能稱讚「也變年輕一點」。昨晚國慶晚會在台北舉行，擔任國慶籌委會主委的韓國瑜透露，今天拿到寺方的剪綵彩球時非常喜悅，心裡聯想到昨天晚上，差點高呼「中華民國生日快樂」，逗得大家哈哈大笑。接著他稱頌起佛緣與惠中寺，將古文「英雄到老皆皈佛，宿將還山不論兵」，改為「英雄到老皆皈佛，名山古蹟皆皈寺」，指妙不可言。立法院三黨不過半，韓國瑜形容開議時「有文戲有武戲，有吵架有攻防，有論評；有橫眉冷對、怒火中燒，甚至碰撞」，大家都說韓院長永遠心如止水，他透露只要看到攻防吵架，自己心中馬上唸起般若波羅蜜多心經，想著「受想行識亦復如是」（指同在一個時空當中，每一個人的心念、感受都不一樣），就會發現古今多少事都付笑談中，一心為國家人民做事就好，心要如止水定起來。韓國瑜指出，他在立法院幾個月來「就是修這顆心」，自己拿紙跟筆連寫幾個月的「心」，頓悟到倉頡造字的不傳之祕，「心」的筆法一撇一橫兩點，一撇兩點不要動就是太極圖，一橫拉出來就是心。心即太極、太極即心，佛陀、佛家長老要人們修這顆心，心修好了，就能笑看人生、喜悅人生、服務人生，得到心靈的歸宿、沉澱與滋長。