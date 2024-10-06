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▲Karina看了台下一眼，馬上伸手拉裙子。（圖／翻攝自X／yoduoduo030623

韓國當紅女子團體aespa昨（5）日出席2024 K-LINK FESTIVAL時，隊長Karina突然在表演〈Supernova〉時變臉怒瞪台下，還用力地拉了一下短裙，粉絲看到影片都忍不住猜想，是不是台下有人在偷拍裙底。aespa每次開唱都會吸引大批粉絲到現場支持，沒想到就在表演〈Supernova〉的時候，唱到中段Karina本來是蹲著面對側邊的觀眾，結果她卻突然低頭拉了一下裙擺，臉上的笑容瞬間垮掉。這段影片流出後，不少粉絲都質疑台下有人在偷拍裙底，不只是這一次，之前同團的其他成員也疑似被偷拍過裙底，惹得粉絲相當不悅，「柳智敏遭偷拍生氣變臉」也登上微博熱搜，粉絲都替她抱不平，希望她即便在表演舞台上，也能保護好自己。南韓人氣女團aespa出道後人氣快速飆升，今年5月發行第一張正規專輯《Armageddon》，首波主打歌〈Supernova〉洗腦的旋律掀起熱潮，9月初在日本大阪舉行的「The Fact Music Awards」（簡稱TMA）也將年度大獎（大賞）頒給aespa，讓aespa成為該獎項創辦以來，第一個拿下大獎的女團。