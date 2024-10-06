韓國當紅女子團體aespa昨（5）日出席2024 K-LINK FESTIVAL時，隊長Karina突然在表演〈Supernova〉時變臉怒瞪台下，還用力地拉了一下短裙，粉絲看到影片都忍不住猜想，是不是台下有人在偷拍裙底。
Karina演唱會疑遭偷拍 笑容垮掉秒變臉
aespa每次開唱都會吸引大批粉絲到現場支持，沒想到就在表演〈Supernova〉的時候，唱到中段Karina本來是蹲著面對側邊的觀眾，結果她卻突然低頭拉了一下裙擺，臉上的笑容瞬間垮掉。
這段影片流出後，不少粉絲都質疑台下有人在偷拍裙底，不只是這一次，之前同團的其他成員也疑似被偷拍過裙底，惹得粉絲相當不悅，「柳智敏遭偷拍生氣變臉」也登上微博熱搜，粉絲都替她抱不平，希望她即便在表演舞台上，也能保護好自己。
南韓人氣女團aespa出道後人氣快速飆升，今年5月發行第一張正規專輯《Armageddon》，首波主打歌〈Supernova〉洗腦的旋律掀起熱潮，9月初在日本大阪舉行的「The Fact Music Awards」（簡稱TMA）也將年度大獎（大賞）頒給aespa，讓aespa成為該獎項創辦以來，第一個拿下大獎的女團。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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這段影片流出後，不少粉絲都質疑台下有人在偷拍裙底，不只是這一次，之前同團的其他成員也疑似被偷拍過裙底，惹得粉絲相當不悅，「柳智敏遭偷拍生氣變臉」也登上微博熱搜，粉絲都替她抱不平，希望她即便在表演舞台上，也能保護好自己。
南韓人氣女團aespa出道後人氣快速飆升，今年5月發行第一張正規專輯《Armageddon》，首波主打歌〈Supernova〉洗腦的旋律掀起熱潮，9月初在日本大阪舉行的「The Fact Music Awards」（簡稱TMA）也將年度大獎（大賞）頒給aespa，讓aespa成為該獎項創辦以來，第一個拿下大獎的女團。
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