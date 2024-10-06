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▲TXT然竣跟杋圭（如圖）抽空去平溪放天燈。（圖／杋圭IG）

▲休寧凱（左起）、秀彬、杋圭、然竣、太顯來台一連開唱2天。（圖／記者李政龍攝）

▲休寧凱分享靈異故事，還吐槽隊長，慘被秀彬被拍背問候。（圖／記者李政龍攝）

▲休寧凱（左起）、秀彬、杋圭、然竣、太顯互指誰最帥。（圖／記者李政龍攝）

▲太顯很努力要炒熱訪問氣氛。（圖／記者李政龍攝）

▲然竣因為SOLO的紅髮造型，被成員說很帥。（圖／記者李政龍攝）

▲杋圭話比較少，回答簡潔有力。（圖／記者李政龍攝）

▲休寧凱（左起）、秀彬、杋圭、然竣、太顯首度與台灣記者面對面。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員杋圭（BEOMGYU）。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員太顯（TAEHYUN）。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員然竣（YEONJUN）。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員秀彬（SOOBIN）。（圖／記者李政龍攝）

▲TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員休寧凱（HUENINGKAI）。（圖／記者李政龍攝）

韓團TOMORROW X TOGETHER（TXT）來台開唱，5日演出前抽空接受媒體20分鐘訪問，休寧凱除了負責炒熱氣氛，還大方分享自己的靈異故事，直呼：「我靈魂出竅了！」還吐槽隊長秀彬「清純初戀臉」立即被揍，場面逗樂全場，顯現團隊好情誼。此外，秀彬也跟MOA（粉絲名）透露「已經開始運動」，2024年健身目標算是達成。TXT出道就碰上疫情，直到2022年才有踏出國的機會，2023年4月4日、5日是他們第一次訪台開唱；這次相隔1年7個月再度登台，休寧凱率先表示：「走出機場的風景，最讓我感到印象深刻！」開心到用中文說「牛肉麵」、「好吃！」，然竣則跟杋圭去了一趟平溪放天燈，「風景很像電影裡才會出現的，我們還有吃小籠包」。詢問天燈上面的願望，然竣也大方分享：「希望成員跟公司的人還有MOA都健康幸福，也希望下一張專輯大賣！」其實他們每次來台「都有備而來」，幾乎都會上網做功課，聊到上次去淡水、這次去平溪，休寧凱就解釋原因：「去年會選擇淡水是因為很多電影都有出現淡水這個場景，風景真的很漂亮，那時候也吃了很多好吃的！」不只掌握人氣觀光景點，秀彬透露這次來台有預約一家餐廳嗑美食，說到吃的他露出超滿意的笑容說：「這次預約了一家聽說要排隊很久的餐廳，吃完了讓我印象很深刻！」出道5年多來，TXT不知不覺就舉辦了第三次的世界巡迴演唱會「ACT : PROMISE」，太顯透露媽媽有看過首爾場，還對兒子說：「這是我看過最好看的一場。」而這5年期間，不只粉絲MOA成長，TXT也覺得自己進步不少，秀彬說：「大家成長最多的地方，先是講話變流利、大家敢聊天了，唱歌的實力也進步很多，更感受深刻的是大家的體力跟精神力都變得更好，以前看到Rundown的時候會覺得『歌也太多了吧』、『真的可以完成嗎？」，但實際進行的時候才發現，原來體力是可以負荷的。」因為世界巡迴的關係，TXT常搭長途飛機當空中飛人，好奇大家在飛機上的習慣，休寧凱率先說道：「我會下載很多電影、劇，因為我是在飛機上比較睡不著的類型。」秀彬跟休寧凱一樣，除了先下載好影片，也會帶書，「我的YouTube有自動下載功能，也會下載來看。」今日話最少的杋圭則表示：「睡覺。」然竣除了看電影，也會吃飯，太顯笑說：「我一上飛機就睡覺，著陸就會醒來了。」記者好奇5位長相俊美，有沒有公認的門面帥哥？5帥回答不出來，大家提議倒數321指定，比賽開始前，他們還開玩笑你一言我一語：「大家要誠實喔，要憑良心選喔！」最後是杋圭獲得2票，其他人各1票，太顯指了然竣：「最近紅頭髮很帥 ，很適合紅髮！」然竣謙虛回應：「所有成員中，我覺得其他人都長得很帥，我比較不出色。」休寧凱就開起玩笑：「正確。」但還是一致認為杋圭是團中最帥成員：「我們是公正的投票喔！」聊到長相，秀彬被外界稱作「清純初戀臉」，大家認同嗎？太顯就說：「大家都這樣覺得吧？可以的！」秀彬聽到題目害羞到笑出來，接著表示：「成員都長得很帥，但分類不同，清純可能公認是我啦！」坐在旁邊的休寧凱再度開玩笑調侃：「如果清純美男是長這樣，那個流行應該已經過囉？」結果秒被秀彬大力拍背打肩膀，相當爆笑。此時，吐槽隊長大會開始，因為聽說秀彬是「包容心很強大的隊長」，不太有脾氣、不常發飆，其他成員舉例說明之前，秀彬偷笑：「會不會是因為我的脾氣不好，所以大家不敢惹我，才覺得我包容心強？」坐在離秀彬最遠的太顯就說：「他是最棒的隊長！我這樣講可以嗎？」秀彬就拍了拍休寧凱跟杋圭的背說：「我就是這樣管裡我的團隊的！」休寧凱跟太顯就比讚說中文：「真棒！」其實TXT平均身高為180cm，體格也在水準之上，但根據資料顯示，大部分的成員都沒有運動天賦，太顯跟杋圭擅長運動，秀彬和休寧凱相對較弱；而秀彬年初有跟MOA約定好要健身，問及今年目標是否達成？他回答：「我已經認真開始運動了！」話少的杋圭僅以搖頭示意還沒開始重學電吉他；太顯希望2024年剩下的2個月，能一直保持健康，休寧凱則說：「希望可以作曲，這次在日本場有完成這件事，所以應該算是有達到目標了！」然竣表示：「每年都希望可以自己寫歌，這次有SOLO（9月發行《GGUM》），我想今年應該是有達到這個願望了！」TXT在8月19日於YouTube曾分享團員勇闖鬼屋的影片，好奇哪位團員最膽小？有無實際撞鬼的經驗？太顯自認最膽小：「應該是我最膽小，就算身邊有休寧凱陪，我也進不了鬼屋，如果可以夾在休寧凱跟杋圭中間的話，我可能就可以走進鬼屋了。」休寧凱就想到碰過不可思議的現象，他表情真摯的說明：「我沒有親自見到鬼，但我小時候身體比較差，常常生病，感覺常看到自己靈魂出竅。我有印象是自己躺著的時候，視線越來越靠近天花板，小時候不懂，長大才覺得，啊那可能就是靈魂出竅，那時候真的太常生病了，變健康之後就沒有這樣的情況了。」訪問最後，他們也分享不久後要推出新專輯，要粉絲「好好期待一下」，秀彬表示：「除了我們的專輯，還有已經公開的演唱會，希望到年底前可以再見到所有MOA！」其實TXT曾接受台灣媒體線上訪談，但這趟是第一次與台灣記者真人面對面，5位成員緊張神情十分明顯，深怕講錯話或是回答不禮貌，除了杋圭較為安靜、問答簡潔有力，休寧凱跟太顯答題之外，還很努力炒熱氣氛，特別是休寧凱還會吐槽成員、製造「笑果」，讓所有媒體留下深刻好印象；所有人也都很配合攝影師的拍照要求，各種姿勢來者不拒，非常親民。TOMORROW X TOGETHER是「BIGHIT MUSIC」繼2013年推出BTS（防彈少年團）後，相隔6年再推出的5人男團，成員包含4位韓國人：然竣（YEONJUN）、秀彬（SOOBIN）、杋圭（BEOMGYU）、太顯（TAEHYUN），以及韓裔美國人休寧凱（HUENINGKAI）等，除了秀彬和休寧凱之外，其他3名成員都是通過街頭選角進入公司，休寧凱是因為參加的最後一場試鏡的公司員工轉職到「BIGHIT MUSIC」工作而聯繫他參加試鏡，最終加入「BIGHIT MUSIC」；而秀彬則是通過E-Mail申請加入，5人成為練習生的順序為：然竣→太顯→秀彬→休寧凱→杋圭。他們準備出道前，超長的團名就引起關注，韓文字為9字「투모로우바이투게더」，英文則有17個字，由於過長，不論是公司、粉絲、外界或是媒體，均以「TXT」簡稱他們，而團名意思為：不同的你我聚在一起，為一個共同的夢想創造未來。TXT不只是團名長，很多作品名字也愛以故事「取長名」，包含《CROWN（有一天頭上長出了角）》、《Run Away（我在9又4分之3月台等你）》、《Devil by the Window（在午夜窗前遇見的惡魔聲音十分甜美）》、《Miracle（每當你和我在一起的每個瞬間 奇蹟都在發生）》等等，因為頻繁出現歌名落落長的情形，這也成了TXT的特色之一。TXT的出道專輯《The Dream Chapter: MAGIC》曾進入Billboard 200，2019年至2020年初時，幾乎橫掃所有主要音樂頒獎典禮的新人獎，達成新人獎大滿貫紀錄；也漸漸的成功擺脫「BTS師弟」標籤。