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▲本月最多網友詢價的手機是三星旗艦機Galaxy S24 Ultra。因為上市9個月後，市價已經降到甜蜜點。（圖／記者周淑萍攝）

▲《ePrice 比價王》提供2024 年 9 月手機詢價排行 Top 10。（圖／ePrice提供）

蘋果最新手機iPhone 16系列於9月開賣，但詢價狀況不如已經開賣9個月的三星旗艦機。根據《ePrice 比價王》公佈的今年9月手機詢價排行榜，在9月的詢價排行中，三星旗艦機Galaxy S24 Ultra為冠軍，而9月才開賣的iPhone 16系列在詢價排行中敬陪末座，形成「看的人多，問的人少」的情況。在《ePrice 比價王》9月詢價排行榜Top 10中，本月最多網友詢價的手機是三星頂級旗艦Galaxy S24 Ultra。因為在上市9個月後，S24 Ultra的市價已經降到更容易入手的價位，加上其口碑極佳的相機表現及Galaxy AI的加持，使其無論是在詢問度或是銷售量上都是安卓旗艦中的第一。此外，還有不少三星旗艦手機擁有高詢問度，包括S24+、7月底上市的Z Fold 6，甚至去年旗艦S23 Ultra也仍在榜上，再加上叫好叫座的A55 5G，三星在台灣成為安卓第一並非沒有道理。而在iPhone部分，9月適逢新款iPhone 16系列上市，可以感受到網友對於新款iPhone的關注度相當高，但詢價熱度尚未跟上。在iPhone 16推出後，較多網友詢價的機種依然是iPhone 15系列，包括第2名的iPhone 15 Pro Max、第3名的iPhone 15 Pro，以及iPhone 15/15 Plus都入列，iPhone 16系列唯一擠上Top 10的是第8名的iPhone 16 Pro。《ePrice 比價王》觀察指出，iPhone 16系列上市日期在9月20日，而在9月的統計中，10天累計的詢價次數無法進入前段班名次。此外，也可能是因為iPhone 16系列的升級幅度不大，反而較青睞售價較有競爭力的iPhone 15系列。事實上，除了Pro Max外，其餘機種在上市的第一個月就開始降價，可能買氣真的沒有想像中的熱絡。