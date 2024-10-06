我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莎莎（右）表示事前不知道愷樂（左）懷孕，得知後有獻上祝福並送禮。（圖／愷樂 、莎莎IG ）

▲愷樂在41歲生日這天公開和兒子的合照，消失4年的她，近貌引來上萬人讚嘆。（圖／愷樂IG）

今年分別入圍第59屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」以及「兒童少年節目主持人獎」的莎莎、郭彥均，共同主持的《WTO姐妹會》 將從16日起調整到晚間10點首播，對此主持人們今（6）日特別接受媒體採訪，笑說10點的節目有很多厲害的對手，另外尺度上也需要收斂一點。先前莎莎在好友愷樂的貼文下送上祝福，被問及此事莎莎說法保守，相當保護好友，僅表示有祝福關心，也有送上禮物，還笑說如果要生小孩會請教對方。說到會不會邀請好友愷樂來上節目，莎莎則回道這些都是製作人在決定的，至於愷樂的好消息，兩人都是透過新聞同步得知的，莎莎表示看到消息都很為她開心，有看到愷樂發寶寶的小手的照片，覺得好可愛，也有送禮物給愷樂，被問到有沒有聽聞愷樂想復出？莎莎十分保護好友，僅說這個她沒有特別問過，而且因為不是自己的事情所以不方便回答。莎莎和男友交往18年，曾經放話說過不婚不生，看到好友愷樂生子，她表示：「如果要生小孩會跟她請教，但目前沒有這個計畫」，一旁的郭彥均則以過來人之姿勸世，說不生小孩也很好，可以有很多時間留給自己，直呼「人生不見得要有小孩」，坦言有小孩後多了許多要思考的事情，包括小孩的教育、人際關係甚至戀愛，他感嘆幾乎沒有自己的時間，認為「有小孩的話很棒，但沒有的話也不強求」。愷樂在2020年捲入羅志祥跟周揚青的感情風波，認錯道歉後就消失螢光幕前，神隱4年後在9月時突然宣布懷孕消息，許多網友和藝人都在她的Threads貼文下留言祝福。