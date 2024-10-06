台中市爵士音樂節即將登場，日前有樂團拜訪市長盧秀燕，她一時興起學吹薩克斯風，竟一試就準確發出聲響，接著她鼓起腮幫子、架勢十足搖擺身體，貌似沈浸在美妙音符中的樂器高手，影片卻被小編配音英文老歌，還加註「市長手指亂亂動，很厲害的樣子」，暗示看畫面就好，粉絲笑喊「媽媽市長加油」、「好可愛」。
2024臺中爵士音樂節目邁入第20屆，11日至20日邀請來自12個國家的知名爵士樂手，在市民廣場帶來22場次多元風格爵士音樂饗宴。台中爵士樂風氣盛行，光是市府內就暗藏不少管弦樂高手，例如衛生局長曾梓展、經發局長張峯源公餘不僅參與私人樂團，還經常公開表演。
近來有樂團成員到市府拜訪盧秀燕，聊起吹奏技巧，有人拿起薩克斯風為盧秀燕現場教學，盧秀燕問了句「Do在哪裡」，接著一試便發出聲音，眼神充滿驕傲，正在眾人懷疑她深藏不露，是被政治耽誤的樂器高手，盧秀燕鼓起腮幫子，雙手按著薩克斯風孔蓋，身體像跟著節奏般輕輕搖晃，還露出得意的神情。
這場薩克斯風「處女秀」究竟功力如何，除了現場人士，一般人很難知曉，因為小編認真聽了幾次，想起老一輩的台語歇語「姿勢一百，分數難打」，後製時決定只留下2秒原音，其他時間配上喬治麥可的英文老歌Careless Whisper（無心的呢喃），再上傳IG讓大家的耳膜舒服一點。網友看得大笑，喊著「市長媽媽加油」、「燕燕老婆好口愛」。
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近來有樂團成員到市府拜訪盧秀燕，聊起吹奏技巧，有人拿起薩克斯風為盧秀燕現場教學，盧秀燕問了句「Do在哪裡」，接著一試便發出聲音，眼神充滿驕傲，正在眾人懷疑她深藏不露，是被政治耽誤的樂器高手，盧秀燕鼓起腮幫子，雙手按著薩克斯風孔蓋，身體像跟著節奏般輕輕搖晃，還露出得意的神情。
這場薩克斯風「處女秀」究竟功力如何，除了現場人士，一般人很難知曉，因為小編認真聽了幾次，想起老一輩的台語歇語「姿勢一百，分數難打」，後製時決定只留下2秒原音，其他時間配上喬治麥可的英文老歌Careless Whisper（無心的呢喃），再上傳IG讓大家的耳膜舒服一點。網友看得大笑，喊著「市長媽媽加油」、「燕燕老婆好口愛」。