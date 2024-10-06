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▲Beats iPhone 16系列手機殼再度開賣。（圖／翻攝官網）

▲市售的iPhone 16 手機殼「相機控制」按鍵大多採用挖孔設計。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 16系列於9月20日開賣，同時上線的配件除了蘋果官方的手機殼之外，旗下的子品牌Beats也有相關的保護殼上市，但不到一週的時間就有網友分享，原本在蘋果官網下訂的「Beats iPhone 16 MagSafe保護殼」想去取貨時卻被告知商品下架，無法取貨只能取消訂單，引發果粉不小的討論。現在該系列產品已經重新上架，但目前無法自取，只能用宅配的方式寄送。蘋果官網的Beats iPhone 16 MagSafe保護殼在新機開賣期間，不到一週就突然下架，當時讓網友大驚，難不成之前有買到的都變成「台灣限量款」？突然下架引起了不少揣測。有網友提到如果是商品有問題，應該全球都下架才對，但美國、日本、泰國的官網都還有供應，感覺只有台灣被下架。後來還被抓到疑似盒裝印地址為「中國台灣」，所以才無法販售。當時就有網友推測，重新處理好包裝應該就能再度開賣。果不其然，該商品《NOWnews今日新聞》實際在台灣蘋果官網上已經可以看到該商品上架，價格依然是1590元，但無法在「Apple直營店」自取，現階段取貨的方式只能透過「配送」，由快遞直接送到用戶家中，而今天下單，最快要10天後才能到貨。此外，有人認為「iPhone新的相機控制按鈕，會讓原廠殼賣爛了」，《NOWnews》實際觀察原廠手機殼和目前大廠手機殼的差別，最主要在於「相機控制」按鍵的地方。蘋果官方的保護殼在相機控制按鍵的位置有傳導層設計，可以感受手指在保護殼上的動作並傳遞到「相機控制」按鈕，而市場上第一波推出的手機殼大多都是挖孔設計，手指需要往下按才能操控，多少會影響相機控制按鈕的順暢性。