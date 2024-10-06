（更新時間16:14）對流發展旺盛，午後中南部地區天氣驟變，天空滿是烏雲，除了雨勢不斷，還隨陣陣雷聲，中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
🟡大雷雨警戒
⚠️16:09發布：臺南市、嘉義縣
📍嘉義縣：大埔鄉
📍臺南市：東山區、六甲區、楠西區
⚠️16:01發布：桃園市、新竹縣
📍桃園市：大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區
📍新竹縣：新埔鎮、湖口鄉
⚠️15:28發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：大樹區、旗山區、美濃區
📍屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉
⚠️14:40發布：屏東縣、高雄市
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉
📍高雄市：小港區、林園區、大寮區、大樹區
⚠️14:42發布：高雄市、臺南市、嘉義縣
📍高雄市：甲仙區、桃源區、那瑪夏區
📍臺南市：南化區
📍嘉義縣：大埔鄉、阿里山鄉
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⚠️16:09發布：臺南市、嘉義縣
📍嘉義縣：大埔鄉
📍臺南市：東山區、六甲區、楠西區
⚠️16:01發布：桃園市、新竹縣
📍桃園市：大溪區、楊梅區、龍潭區、平鎮區
📍新竹縣：新埔鎮、湖口鄉
⚠️15:28發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：大樹區、旗山區、美濃區
📍屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉
⚠️14:40發布：屏東縣、高雄市
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉
📍高雄市：小港區、林園區、大寮區、大樹區
⚠️14:42發布：高雄市、臺南市、嘉義縣
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📍臺南市：南化區
📍嘉義縣：大埔鄉、阿里山鄉