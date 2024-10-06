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▲裴京俊的美味鴨胸要價3千多台幣，目前餐廳10月的訂位全滿。（圖／翻攝自Bornyon IG）

▲餐廳裝潢受到好評。（圖／翻攝自Bornyon IG）

韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》成為近來討論度最高的節目，由80位「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」菁英廚師，由美食家白種元以及韓國唯一米其林三星餐廳主廚安成宰擔任評審，其中一位在首輪以奉化鴨胸佐覆盆子和煙燻草莓過關的「一二三」裴京俊的餐廳也被找到，目前十月訂位已滿，想吃到鮮嫩的鴨胸，還得掏出13萬韓元（約3116元新台幣）。節目播出後，除了參賽者廚藝精湛以及對戰的遊戲規則吸引人之外，許多廚師的顏值也超高，幾乎不輸給明星，其中一位在首輪比賽中，以奉化鴨胸佐覆盆子和煙燻草莓過關的「一二三」裴京俊，被安成宰讚譽有加，直呼他的廚藝進步許多，二話不說給他過關。但很可惜的是，裴京俊在第二輪出戰白湯匙崔鉉碩，抽到以「三醬」為主的料理，最後因為一根骨頭，被評審指出料理的完整度有瑕疵而戰敗，即便如此，仍有不少網友被他的高顏值所吸引，查出他目前任職於首爾的餐廳Bornyon並擔任主廚，目前十月的訂位全滿，要等到10月10日才開放11月的訂位，而且只賣晚餐，一客要價13萬韓元（約3116元新台幣）。目前節目更新到第10集，選手們端出自己的「人生料理」，總分數最高的一位無條件進入準決賽，最後是由黑湯匙「拿坡里美味黑手黨」以「辛奇蟹湯義大利麵」拿下全場最高182分（滿分200），安成宰表示，所有料理都有進步空間，所以連他自己都不會替自己打90分以上，但他卻給了拿坡里美味黑手黨90分，「表現得恰到好處，忠於食材的原味，以我的標準來說，90分是滿分了。」