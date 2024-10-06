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民眾黨因黨主席柯文哲的政治獻金亂帳案及京華城弊案陷入亂流，黨前中央委員張益贍今（6）日分析，其實民眾黨政治獻金案不算大事，就算要繳罰款也不至於破產；但唯有一件事會帶領全黨「全面性信用破產」。張益贍指出，民眾黨每年能夠獲得政黨補助款1.5億元，以每個黨工5萬元月薪計算，這4年還可繼續維持全國地方跟黨中央150至200位黨工；民眾黨另有15位縣市議員、8位不分區立委，再怎麼樣都還能維持中型政黨規模，不至於搞到破產。不過，唯有一件事情會導致民眾黨「全面性信用破產」，那就是立委黃國昌跟「一群混吃等死的黨中央」，帶著全黨挺柯文哲。張益贍日前就曾批評民眾黨發言人吳怡萱、立院黨團主任陳智菡跟黨秘書長周瑜修，在2019年創黨時都不是黨員，很多事根本不了解，就急著為柯文哲護航，「反而陷柯文哲於不義」。