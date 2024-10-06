座落台北大巨蛋「海景第一排」的國聯大飯店，近期斥資三億元完成第一階段改裝見客，20%客房坐擁城市無敵景觀、更是觀賞台北101跨年煙火的最佳觀賞點；上海菜名廚古來文坐鎮的北馥樓中餐廳，不只有「煙燻梅子鰻、清燉獅子頭、響油韭黃鱔糊」等老派功夫菜飄香，更端出三大冠軍牛肉麵寵客，10月開幕還有芳鄰「85折優惠」可嚐鮮。
📌國聯大飯店改裝開幕秀「101跨年煙火」最佳視角
沒想到台北101跨年煙火舉辦這麼多年，竟有幾乎沒看過的最佳觀賞點曝光。座落台北大巨蛋「海景第一排」的國聯大飯店，曾於2000年完成一次大改裝，挑戰前衛極簡形象相當成功，更是台灣第一家入選國際Design Hotels的觀光飯店。
如今斥資三億元完成第一階段餐廳全面裝修、客房及宴會廳等軟硬體優化，約80%改裝完成見客，大秀可觀賞101跨年煙火的「煙火房」，間數還約達全館20%；而16坪「國聯套房」更是無論坐在客廳沙發、躺在英國百年Tiffany名床或搪瓷浴缸中，都能欣賞到101華麗煙火，更坐擁國父紀念館、松菸等地標視野，把城市無敵景觀盡收眼底。
國聯大飯店還規劃勞斯萊斯作為接送貴賓的禮車，並為飯店第一線接待人員制服換成三宅一生（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）、山崎隆史、夏姿等國內外設計師品牌作品，或搭配戴上HERMÈS領帶，增添時尚品味與特色，讓超過40年的飯店也能令人耳目一新。業者透露，今年底跨年期間住宿已經全滿；連天后張惠妹阿妹、天王周杰倫演唱會期間的住房率也早就超過8成。
📌上海菜名廚古來文坐鎮「北馥樓」！幾乎失傳的「老菜彌新」
國聯大飯店力邀40餘年廚齡的古來文重回北馥樓坐鎮行政主廚，身為各大國際烹飪比賽常勝軍的古師傅，不僅江浙菜功底深厚、還端出幾乎失傳的老上海菜與私房手藝，上海菜湯中之王「醃篤鮮」、考驗刀工與油炸技術的「松子鮮魚」、嚴選食材的「豌豆河蝦仁」。尤其當日現殺的黃鱔採兩段油溫酥炸，瀝乾油後再入鍋裹上一層糖、醋調製的酸甜汁液，酥脆帶鬆的「無錫脆鱔」卻能不沾黏唇口；於桌邊淋上熱油現拌的「響油韭黃鱔糊」，在蒜蓉噴發辛香氣息中吃到鱔魚的滑嫩與韭黃爽脆口感。
古師傅還為北馥樓精選「老派浪漫上海老菜」，老上海必懷念的「老雪菜豆瓣酥」、「兩面黃」、圓潤生香「百頁包肉」；非油炸而以水煮定型的「清燉獅子頭」，吃來細嫩如豆腐、入口卻散發飽滿肉香，搭配清燉雞湯鮮美出色；記者試菜則特別喜歡「老雪菜乾扁鮮筍」鹹香脆口的滋味。整體說來，北馥樓吃得到懷舊印象裡的滬菜風華，卻沒有令人卻步的濃鹹重味負擔，「老菜彌新」吃到精髓卻更顯鮮活，相當推薦年輕族群甚至可以帶父母來品嚐。
台灣人到飯店總愛吃烤鴨，國聯大飯店也聘請專職燒臘師傅特製「桂花片皮烤鴨」，基本款的片皮鴨二因特調桂花冰梅沾醬變得與眾不同，餅皮還有原味、青蔥、紅麴三種口味；鴨肉可另做金華火腿濃湯煨鴨粥、XO醬韭黃炒鴨絲、炙燒鴨皮壽司等與時俱進的吃法。搭配私房料理「煙燻梅子鰻」、「紅棗涼瓜」，及「秘制古法烏梅汁」還有Highball特調喝法，都是一時之選。中餐單點260元+10%起、包廂桌菜18800+10%元起，部分菜色建議三日前預訂；即日起至10月31日，凡設籍大安、松山、信義、文山、中正、中山等區的居民，至北馥樓用餐享「85折優惠」，已開放訂位。
嶄新北馥樓空間委託建築師、設計師陸希傑操刀，呼應國聯結合傳統工藝及現代料理精神，嘗試融合水波紋木皮、金屬與透明壓克力等異材質的對比，營造出豐富紋理與層次，甚至大膽使用紫色、綠色和橘色，在低調奢華的空間中碰撞出新意。多功能視訊會議室內還選用設計師座椅搭配新銳藝術家地毯，提升感官美學。
國聯大飯店 北馥樓 資訊
地址：台北市大安區光復南路200號2樓
電話：02-2773-1515分機160
時間：11:30-14:30、17:30-21:00
座位：小吃區26位 、包廂4間（可容納 10~90位）、酒吧區6位
另外，和逸飯店・台北忠孝館也歡慶開館11週年，策劃「逸起在一起」主題精彩住房、
餐飲及社群活動，凡10月壽星旅客入 住享1111元續住第二晚、連住兩晚還下殺5.8折；若住客生日與飯店同為10月19日加 贈「生日蛋糕」乙份，並可享第二晚免費入住。10月份到逸飯店・台北忠孝館享用下午茶， 可享「四人同行一人免費」，更可參加飯店社群的趣味互動抽獎活動。
我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想到台北101跨年煙火舉辦這麼多年，竟有幾乎沒看過的最佳觀賞點曝光。座落台北大巨蛋「海景第一排」的國聯大飯店，曾於2000年完成一次大改裝，挑戰前衛極簡形象相當成功，更是台灣第一家入選國際Design Hotels的觀光飯店。
如今斥資三億元完成第一階段餐廳全面裝修、客房及宴會廳等軟硬體優化，約80%改裝完成見客，大秀可觀賞101跨年煙火的「煙火房」，間數還約達全館20%；而16坪「國聯套房」更是無論坐在客廳沙發、躺在英國百年Tiffany名床或搪瓷浴缸中，都能欣賞到101華麗煙火，更坐擁國父紀念館、松菸等地標視野，把城市無敵景觀盡收眼底。
國聯大飯店還規劃勞斯萊斯作為接送貴賓的禮車，並為飯店第一線接待人員制服換成三宅一生（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）、山崎隆史、夏姿等國內外設計師品牌作品，或搭配戴上HERMÈS領帶，增添時尚品味與特色，讓超過40年的飯店也能令人耳目一新。業者透露，今年底跨年期間住宿已經全滿；連天后張惠妹阿妹、天王周杰倫演唱會期間的住房率也早就超過8成。
📌上海菜名廚古來文坐鎮「北馥樓」！幾乎失傳的「老菜彌新」
國聯大飯店力邀40餘年廚齡的古來文重回北馥樓坐鎮行政主廚，身為各大國際烹飪比賽常勝軍的古師傅，不僅江浙菜功底深厚、還端出幾乎失傳的老上海菜與私房手藝，上海菜湯中之王「醃篤鮮」、考驗刀工與油炸技術的「松子鮮魚」、嚴選食材的「豌豆河蝦仁」。尤其當日現殺的黃鱔採兩段油溫酥炸，瀝乾油後再入鍋裹上一層糖、醋調製的酸甜汁液，酥脆帶鬆的「無錫脆鱔」卻能不沾黏唇口；於桌邊淋上熱油現拌的「響油韭黃鱔糊」，在蒜蓉噴發辛香氣息中吃到鱔魚的滑嫩與韭黃爽脆口感。
古師傅還為北馥樓精選「老派浪漫上海老菜」，老上海必懷念的「老雪菜豆瓣酥」、「兩面黃」、圓潤生香「百頁包肉」；非油炸而以水煮定型的「清燉獅子頭」，吃來細嫩如豆腐、入口卻散發飽滿肉香，搭配清燉雞湯鮮美出色；記者試菜則特別喜歡「老雪菜乾扁鮮筍」鹹香脆口的滋味。整體說來，北馥樓吃得到懷舊印象裡的滬菜風華，卻沒有令人卻步的濃鹹重味負擔，「老菜彌新」吃到精髓卻更顯鮮活，相當推薦年輕族群甚至可以帶父母來品嚐。
台灣人到飯店總愛吃烤鴨，國聯大飯店也聘請專職燒臘師傅特製「桂花片皮烤鴨」，基本款的片皮鴨二因特調桂花冰梅沾醬變得與眾不同，餅皮還有原味、青蔥、紅麴三種口味；鴨肉可另做金華火腿濃湯煨鴨粥、XO醬韭黃炒鴨絲、炙燒鴨皮壽司等與時俱進的吃法。搭配私房料理「煙燻梅子鰻」、「紅棗涼瓜」，及「秘制古法烏梅汁」還有Highball特調喝法，都是一時之選。中餐單點260元+10%起、包廂桌菜18800+10%元起，部分菜色建議三日前預訂；即日起至10月31日，凡設籍大安、松山、信義、文山、中正、中山等區的居民，至北馥樓用餐享「85折優惠」，已開放訂位。
嶄新北馥樓空間委託建築師、設計師陸希傑操刀，呼應國聯結合傳統工藝及現代料理精神，嘗試融合水波紋木皮、金屬與透明壓克力等異材質的對比，營造出豐富紋理與層次，甚至大膽使用紫色、綠色和橘色，在低調奢華的空間中碰撞出新意。多功能視訊會議室內還選用設計師座椅搭配新銳藝術家地毯，提升感官美學。
國聯大飯店 北馥樓 資訊
地址：台北市大安區光復南路200號2樓
電話：02-2773-1515分機160
時間：11:30-14:30、17:30-21:00
座位：小吃區26位 、包廂4間（可容納 10~90位）、酒吧區6位
另外，和逸飯店・台北忠孝館也歡慶開館11週年，策劃「逸起在一起」主題精彩住房、