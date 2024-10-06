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▲國聯大飯店每間客房都備有浴缸。（圖／記者蕭涵云攝）

▲國聯套房享受英國百年Tiffany king size床組。（圖／記者蕭涵云攝）

▲從國聯套房內多處視角都看得到台北101大樓，從大巨蛋海景第一排欣賞101煙火最佳視角曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

▲國聯大飯店備有勞斯萊斯迎賓接送禮車，享受尊榮禮遇。（圖／國聯大飯店提供）

▲國聯大飯店是台灣第一家入選國際Design Hotels的觀光飯店。（圖／國聯大飯店提供）

▲國聯大飯店第一線接待人員制服以精品服飾展現活力。（圖／國聯大飯店提供）

▲左起：煙燻梅子鰻560元、無錫脆鱔420元、老雪菜豆瓣酥460元、酒釀油爆蝦450元。（圖／記者蕭涵云攝） （圖／記者蕭涵云攝）

▲行政主廚古來文（圖右）重回北馥樓坐鎮。（圖／記者蕭涵云攝）

▲乍看是菇類，其實是鹹香脆口的「老雪菜乾扁鮮筍」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲清爽的「清燉獅子頭」260元十分耐喝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲冠軍牛肉麵各560元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲桌邊服務的「響油韭黃鱔糊」480元一淋油現拌，香氣十足。（圖／記者蕭涵云攝）

▲國聯大飯店適合朋友或家庭聚餐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲和逸飯店・台北忠孝館四人同行至THE Lounge享用午茶 其中一份由飯店招待。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

▲凡10月壽星每房每晚5888元起，再享第二晚1111元續住。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

座落台北大巨蛋「海景第一排」的國聯大飯店，近期斥資三億元完成第一階段改裝見客，20%客房坐擁城市無敵景觀、更是觀賞台北101跨年煙火的最佳觀賞點；上海菜名廚古來文坐鎮的北馥樓中餐廳，不只有「煙燻梅子鰻、清燉獅子頭、響油韭黃鱔糊」等老派功夫菜飄香，更端出三大冠軍牛肉麵寵客，10月開幕還有芳鄰「85折優惠」可嚐鮮。沒想到台北101跨年煙火舉辦這麼多年，竟有幾乎沒看過的最佳觀賞點曝光。座落台北大巨蛋「海景第一排」的國聯大飯店，曾於2000年完成一次大改裝，挑戰前衛極簡形象相當成功，更是台灣第一家入選國際Design Hotels的觀光飯店。如今斥資三億元完成第一階段餐廳全面裝修、客房及宴會廳等軟硬體優化，約80%改裝完成見客，大秀可觀賞101跨年煙火的「煙火房」，間數還約達全館20%；而16坪「國聯套房」更是無論坐在客廳沙發、躺在英國百年Tiffany名床或搪瓷浴缸中，都能欣賞到101華麗煙火，更坐擁國父紀念館、松菸等地標視野，把城市無敵景觀盡收眼底。國聯大飯店還規劃勞斯萊斯作為接送貴賓的禮車，並為飯店第一線接待人員制服換成三宅一生（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）、山崎隆史、夏姿等國內外設計師品牌作品，或搭配戴上HERMÈS領帶，增添時尚品味與特色，讓超過40年的飯店也能令人耳目一新。國聯大飯店力邀40餘年廚齡的古來文重回北馥樓坐鎮行政主廚，身為各大國際烹飪比賽常勝軍的古師傅，不僅江浙菜功底深厚、還端出幾乎失傳的老上海菜與私房手藝，上海菜湯中之王「醃篤鮮」、考驗刀工與油炸技術的「松子鮮魚」、嚴選食材的「豌豆河蝦仁」。尤其當日現殺的黃鱔採兩段油溫酥炸，瀝乾油後再入鍋裹上一層糖、醋調製的酸甜汁液，；於桌邊淋上熱油現拌的古師傅還為北馥樓精選「老派浪漫上海老菜」，老上海必懷念的「老雪菜豆瓣酥」、「兩面黃」、圓潤生香「百頁包肉」；非油炸而以水煮定型的台灣人到飯店總愛吃烤鴨，國聯大飯店也聘請專職燒臘師傅特製「桂花片皮烤鴨」，基本款的片皮鴨二因特調桂花冰梅沾醬變得與眾不同，餅皮還有原味、青蔥、紅麴三種口味；鴨肉可另做金華火腿濃湯煨鴨粥、XO醬韭黃炒鴨絲、炙燒鴨皮壽司等與時俱進的吃法。搭配私房料理「煙燻梅子鰻」、「紅棗涼瓜」，及「秘制古法烏梅汁」還有Highball特調喝法，都是一時之選。中餐單點260元+10%起、包廂桌菜18800+10%元起，部分菜色建議三日前預訂；即日起至10月31日，凡設籍大安、松山、信義、文山、中正、中山等區的居民，至北馥樓用餐享「85折優惠」，已開放訂位。嶄新北馥樓空間委託建築師、設計師陸希傑操刀，呼應國聯結合傳統工藝及現代料理精神，嘗試融合水波紋木皮、金屬與透明壓克力等異材質的對比，營造出豐富紋理與層次，甚至大膽使用紫色、綠色和橘色，在低調奢華的空間中碰撞出新意。多功能視訊會議室內還選用設計師座椅搭配新銳藝術家地毯，提升感官美學。地址：台北市大安區光復南路200號2樓電話：02-2773-1515分機160時間：11:30-14:30、17:30-21:00座位：小吃區26位 、包廂4間（可容納 10~90位）、酒吧區6位另外，和逸飯店・台北忠孝館也歡慶開館11週年，策劃「逸起在一起」主題精彩住房、餐飲及社群活動，凡10月壽星旅客入住享1111元續住第二晚、連住兩晚還下殺5.8折；若住客生日與飯店同為10月19日加贈「生日蛋糕」乙份，並可享第二晚免費入住。10月份到逸飯店・台北忠孝館享用下午茶，可享「四人同行一人免費」，更可參加飯店社群的趣味互動抽獎活動。