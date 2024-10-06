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臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近期在發表Meta旗下第一款擴增實境智慧眼鏡原型機「Orion」後，股價節節走高，根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg's Billionaire Index）最新數據顯示，祖克柏個人身家已達到2060億美元（約新台幣6.6兆元），首度躍居全球第2大富豪。彭博億萬富豪指數（Bloomberg's Billionaire Index）統計，截至2024年10月4日，Meta的市值突破1.4兆美元，4日收盤價達到595.94美元，今年股價成長達65%，創下歷史新高；公司創辦人兼執行長祖克柏個人財富也突破2000億美元，成為僅次於排行第一特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的全球富豪。今年以來Meta股價上漲主要得益於AI技術的成功應用和與元宇宙結合的產品發展，尤其是該公司近期推出了新款混合實境頭戴設備Quest 3S以及Orion原型智慧眼鏡，成功推動AI與元宇宙的融合，同時Meta AI工具和高效的廣告平台也提高了該公司數位廣告收入。目前祖克柏身家已經超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault），再次鞏固自己在科技界的領導地位，他曾在上月的「Meta Connect 2024」活動上表示，Meta AI有望成為世界上使用量最大的工具，並稱月活躍用戶已經高達5億，這還不包含在歐洲地區推出該服務。