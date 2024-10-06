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▲金城武很疼愛兩個姪女。（圖／豆瓣網）

▲▼曾宇璦曾經發行性感寫真集，金城武不敢過目。（圖／曾宇璦臉書、Modelpress）

影壇巨星金城武曾經表示，自己從來沒有興趣經營「金城武」3個字，只想當演員，不習慣當明星，相對不喜歡談論私生活也相當保護家人，他的姪女曾宇璦過去受訪透露，小時候唸幼兒園的學費是由金城武資助，父母離婚後，叔叔一度要撫養她或妹妹，讓曾宇璦感念至今。曾宇璦（本名曾馨嬅）的父親綽號「阿不拉」，為金城武同母異父的哥哥，當年在唱片公司工作，對她和妹妹關係疏遠，曾宇璦國小時，雙親簽字離婚，由於母親跟父親不歡而散，曾宇璦因此和金城家不再有往來，她不諒解父親，「他沒有負責任，也沒有照顧到我們（她與妹妹）。」成為單親後，雖然曾宇璦鮮少和金城家的親友有互動，不過金城武依舊很疼愛她和妹妹，不但幫姊妹倆負擔部分幼兒園學費，每年農曆年都還會包紅包，曾宇璦笑虧叔叔，紅包的數字不高，只有600元，還從來沒有漲過價，但她始終把金城武的關心放在心裡，對叔叔崇拜又感謝。曾宇璦說，甚至在自己的父母離異後，金城武提議要在她和妹妹中擇一撫養，但媽媽沒有答應。曾宇璦多年前在演藝圈發展，訪問時表示，叔叔不贊同她走演藝圈，認為女生入這行很危險，「我決定入娛樂圈時都沒有問過他的意見，我都不會刻意跟他扯上關係，不是我不喜歡他，只是想靠自己。」