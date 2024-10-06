我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼楊繡惠（上圖）和徐乃麟（下圖）隔空交火，藝人們紛紛表態。（圖／楊繡惠 臉書）

▲白冰冰在臉書意有所指發表看法。（圖／翻攝自白冰冰臉書）

59歲資深女星楊繡惠日前凌晨突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上節目《天才衝衝衝》，和徐乃麟隔空交火，事隔多日，風波持續延燒，藝人們也紛紛發表立場，對此，綜藝大姐白冰冰今（6）日意有所指發文表示，若是被挑釁起衝突，「傷人七分，自損三分。」呼籲別吃眼前虧，一番話引發瘋猜是在評論楊繡惠和徐乃麟的紛爭。白冰冰在臉書發文表示：「幸福的人請退後一步，這不是膽小，而是理智，試想，若是有人挑釁你，刻意與你起衝突，你若是不認輸，與之糾纏，傷人七分，自損三分，也有可能發生更嚴重的結果。」強調幸福的人會有重視自己的親友，無須跟走投無路、憤世嫉俗的人計較，「要寶貝你自己，就算同情他也罷，總之，好漢或好女都不吃眼前虧！」白冰冰以「冰姐語錄」開示，強調「心之財最重要」，並曬出多張旅遊期間拍攝的美照，引來超過2千人朝聖按讚，不少網友紛紛大讚：「昨晚上看超級冰冰秀，冰冰妳好用心在做節目，我跟妳同齡，冰冰妳說的很有道理，我會繼續支持妳所有節目」、「忍一時、退一步，海闊天空」、「人生的道路，自己就是要走的漂亮。」然而也有網友毫不留情表示：「有年紀了，不要在意有所指，挑起其他戰火了」、「是的，傻瓜才配合楊繡惠炒新聞，她怎不去鬥小咖，還不是為了炒流量自抬身價。」對此，白冰冰粉專的小編也代為回覆：「我們做好正能量節目，帶給大家開心幸福，那些風風雨雨明理就懂。謝謝你支持。」