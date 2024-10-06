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▲立法院長韓國瑜和妻子李佳芬，從台中趕到南投市三玄宮，和縣長許淑華一起參加祈福法會、與眾人合影。（圖／南投縣政府提供，2024.10.06）

▲南投縣長許淑華邀請立法院長韓國瑜為茶葉博覽會衝人氣。（圖／南投縣政府提供，2024.10.06）

▲第14屆的南投世界茶葉博覽會，小小茶師為眾人泡茶。（圖／南投縣政府提供，2024.10.06）

▲一年一度的南投世界茶葉博覽會，昨起在中興新村登場。（圖／南投縣政府提供，2024.10.06）

立法院長韓國瑜今天上午先合體台中市長盧秀燕，隨即趕到南投與縣長許淑華參加祈福法會，下午又到茶博會行銷南投好茶，他遇到無黨籍的南投縣議長何勝豐，問起「你們有沒有吃和解飯？」引得眾人哈哈大笑，回答南投府會平常關係就很好，不需要吃和解飯。韓國瑜今（6）日和妻子李佳芬，從台中到南投跑了好幾場活動，上午兩人先到台中佛光山惠中寺參加開光落成典禮，還大膽挖苦李佳芬「妙緣變胖變年輕」。接著趕到南投市三玄宮，和縣長許淑華一起參加北極玄天上帝飛昇得道祈福法會，他拜拜時看到宮內題字，有感而發說，國泰民安是做人的責任，風調雨順是玄天上帝的責任，社會要好，人和神明都要努力。下午他出席南投南投世界茶葉博覽會，茶博會已是第14年舉辦，5日至13日在中興新村登場。許淑華指出，南投的茶產量占了全國53%，去年茶博會吸引90萬人次到訪，昨天第一天來了5萬人，銷售額約1800萬元，今天至少有6萬人。韓國瑜開心的說，茶葉博覽會體現了他說的「一個地方人要進來、貨要出去」的理想，一個活動的成功，要有政府的努力，也要有民意機關的支持，他突然轉頭問許淑華與議長何勝豐，「你們有沒有吃和解飯」？引得眾人大笑。韓國瑜致詞時說，茶在中華文化中不可或缺，南投縣府幫助茶農將茶葉推廣到全世界，需要非常大的勇氣與眼光，去年茶博有90萬人次，今年希望衝到100萬人次。他指出一個國家的發展不能只看高科技、半導體、股票上市公司，政府涵蓋面要普及每個個體、每個末梢神經與產業單位，所有茶農都是小個體，能串成美麗的珍珠。他來到茶葉博覽會非常感動，見證茶農付出的心血呈現在博覽會上，立法院重要的職權之一，就是和大家站在一起，拿出行動支持台灣本地農業，讓各行各業能興旺的發展。